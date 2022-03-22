Разделы

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Интернет E-commerce
|

Криптовалюта пользователей мобильных устройств под угрозой

Компания «Доктор Веб» предупреждает о распространении троянских программ, созданных для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств. Вредоносные приложения похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам. При этом риску подвержены пользователи как Android-устройств, так и смартфонов Apple. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Обнаруженные троянские приложения скрываются в модифицированных злоумышленниками версиях популярных криптокошельков. В настоящее время наши специалисты фиксируют случаи внедрения вредоносного кода в копии таких приложений как imToken, MetaMask, Bitpie и TokenPocket, однако этот список может оказаться шире. Известные модификации выявленных угроз детектируются Dr.Web как трояны из семейств Android.CoinSteal и IPhoneOS.CoinSteal. Среди них — Android.CoinSteal.7, Android.CoinSteal.8, Android.CoinSteal.10, IPhoneOS.CoinSteal.1, IPhoneOS.CoinSteal.2, IPhoneOS.CoinSteal.3 и др.

Троянские версии криптокошельков распространяются через вредоносные сайты, копирующие внешний вид и функциональность оригинальных веб-ресурсов соответствующих проектов. Адреса таких сайтов также максимально приближены к настоящим, что в сочетании с методами социальной инженерии может увеличить шансы на успешный обман потенциальных жертв.

В зависимости от типа устройства, с которого посещаются поддельные сайты, пользователям предлагается загрузить и установить версию кошелька для соответствующей платформы — Android или iOS. Загрузка Android-версий троянов чаще всего происходит непосредственно с посещенного вредоносного ресурса. При этом владельцы iOS-устройств обычно перенаправляются на другой сайт, оформленный в стиле официального каталога приложений Apple. Это еще один прием злоумышленников, призванный обмануть потенциальных жертв.

Несмотря на то, что в обеих операционных системах установка программ из сторонних источников по умолчанию отключена или не предусмотрена, она по-прежнему возможна. Так, на Android-устройствах для этого достаточно включить необходимую опцию в системных настройках. А в случае устройств компании Apple мошенники применяют механизм установки через специальные профили конфигурации (configuration profiles) и профили обеспечения (provisioning profiles). Такие профили некоторые компании используют, например, для распространения ПО среди своих сотрудников, минуя App Store. При этом для установки не требуется, чтобы iOS-устройства были разблокированы («взломаны») и имели jailbreak.

Поскольку трояны являются копиями настоящих приложений с минимальными модификациями, они работают точно так же, как и оригиналы, и по внешним признакам отличить их друг от друга практически невозможно.

image10.jpg

Где оригинал, а где опасная подделка, понять не так просто

После установки троянов вся вредоносная активность проходит незаметно для жертв. Она заключается в краже секретной мнемонической seed-фразы, которая уникальна для каждого криптокошелька и защищает его от доступа посторонних. Фактически, seed-фраза — это аналог мастер-пароля. Получив ее, киберпреступники смогут добраться до хранящейся в кошельке криптовалюты и украсть ее. При этом риску подвержены владельцы как уже имеющихся кошельков, так и вновь создаваемых.

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Обучение и технологии в цифровой трансформации содействуют культуре перемен и инноваций
ИТ в образовании

Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют пользователям устанавливать программы-криптокошельки только из официальных каталогов приложений и не загружать их из сторонних источников. При этом важно обращать внимание на имеющиеся отзывы, а также признаки возможной подделки — отсутствие более старых версий, наличие опечаток в описании, несоответствие скриншотов фактической функциональности.

Отдельно отметим, что в связи с возросшими рисками ограничения работы Google Play, App Store и других каталогов ПО в России рекомендуется заранее установить необходимые вам приложения. Мошенники могут воспользоваться ситуацией с потенциальной блокировкой и начать интенсивнее распространять вредоносные программы под видом оригиналов как через поддельные сайты, так и через другие каналы — например, облачные сервисы и файлообменные сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми»

В 100 миллионах смартфонов Samsung Galaxy сломано аппаратное шифрование

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022