«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует активнорастущий спрос на аппаратные криптокошельки

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает в январе-июне 2022 г. увеличение интереса к аппаратным кошелькам для совершения операций с криптовалютой и токенами – среднемесячный спрос более чем в пять раз выше, чем в 2021 г. Продажи категории в I квартале 2022 г. выросли в восемь раз относительно последнего квартала 2021 г., пик пришелся на март, когда в ассортименте появились более доступные продукты Tangem. Во II квартале 2022 г. спрос продолжил расти, но более умеренным темпами – примерно на четверть по сравнению с январем-мартом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В «М.Видео-Эльдорадо» на данный момент представлено два типа компактных аппаратных кошельков, которые позволяют безопасно совершать операции с криптовалютой, например, покупать, хранить или продавать ее. Первые продажи категории начались осенью 2021 г. Продукты для управления цифровыми активами доступны онлайн и в розничных магазинах, стоимость – от 3000 руб. Криптокошельки часто приобретают в качестве подарка.

Наиболее доступными вариантами являются мультивалютные или одновалютные кошельки Tangem, выполненные в виде банковской карты. Все операции выполняются на смартфоне с поддержкой NFC и подтверждаются прикосновением карты к девайсу. Также в ассортименте представлены кошельки Ledger в форм-факторе флешки, c сенсорными кнопками и экраном, через который подтверждаются транзакции, при этом все действия совершаются через настольное или мобильное приложение.

Оба продукта имеют свои способы восстановления кошелька и специальные протоколы безопасности. В Tangem приватные ключи защищены от несанкционированного доступа при помощи встроенного чипа безопасности по стандарту EAL6+. Шифрование личных данных пользователя осуществляется одновременно по нескольким протоколам: RSA, ECC, 3 DES и AES. При утере для возврата доступа не требуется кодовое слово, один криптокошелек продублирован на две или три карты. У карточек есть также защита от влаги и пыли по стандарту IP68. В криптокошельках Ledger защита данных обеспечивается с помощью специального чипа EAL 5+, транзакции подтверждаются с помощью PIN кода. Для восстановления кошелька используется кодовая фраза из 24 слов.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») –российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. Группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.