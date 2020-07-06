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Найден способ воровать биткоины из популярных криптокошельков

Безопасность Пользователю Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Роман Георгиев

Уязвимость в некоторых кошельках Bitcoin позволяет многократно переводить деньги и сразу же незаметно для жертвы отменять транзакцию. Точно уязвимы криптокошельки трех разработчиков, но, возможно, их куда больше.

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Часть популярных криптокошельков для Bitcoin содержат опасную уязвимость, позволяющую проводить мошеннические операции или делать кошельки непригодными к использованию.

Уязвимость обнаружили разработчики стартапа ZenGo, который как раз занимается разработками для криптокошельков. Баг, получивший название BigSpender (транжира) позволяет имитировать транзакцию, а точнее проводить и отменять ее так, что потенциальный получатель не сознает, что его обманули.

Транзакции Bitcoin сами по себе легко обратимы в течение несколько часов после совершения платежа. Опытные пользователи криптовалют ждут подтверждения транзакции, прежде чем считать платеж совершенным. Однако новых юзеров можно сбить с толку — им достаточно увидеть увеличение количества средств на балансе криптокошелька.

Размер комиссии

Уязвимость связана с тем, как некоторые кошельки обрабатывают функцию биткоина replace-by-fee. Это стандартный метод отзыва транзакции путем отправки другой транзакции с тем же объемом средств, но большим обозначенным размером комиссии. Криптокошельки LedgerLive, Edge и Breadwallet некорректно обрабатывают такие запросы, что открывает возможность для вышеописанной атаки. Не исключено, что та же уязвимость присутствует и в других криптокошельках.

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Некоторые кошельки Bitcoin позволяют мошенничать с транзакциями

Описано несколько видов атак. Самая простая заключается в том, что жертве отправляется некоторый объём биткоинов в обмен на услугу или товар, после чего транзакция сразу же откатывается. Кошельки не отображают отмену сразу и показывают некорректный объем средств, так что жертва считает, что ей заплатили.

Существует также вариант атаки, при котором на кошелек жертвы направляется и сразу отменяется целая серия транзакций, так что жертва считает, что ей перевели большое количество криптовалюты. Здесь возможен и вариант с последующим требованием вернуть излишек, которого на деле нет.

Наконец, у злоумышленников есть возможность посылать и сразу отменять транзакции сериями в течение длительного времени, что в итоге может привести к выходу криптокошелька из строя.

Разработчики BreadWallet и Ledger уже исправили проблему. В Edge признали ее существование, но обновление еще не выпустили.

Конечным пользователям рекомендовано проверять, реально ли совершилась транзакция, всеми доступными способами. И отслеживать, какие уязвимости могут содержать их кошельки.

«Едва ли эта уязвимость очень широко распространена, хотя, конечно, разработчикам кошельков стоит проверить свои продукты на её предмет, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Как только появляется публичная информация об уязвимости, её сразу же пытаются начинать эксплуатировать всеми доступными способами. И если другие криптокошельки уязвимы перед такими атаками, их пользователи очень скоро об этом узнают».

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