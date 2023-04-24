Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области

Компания «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбера) реализовала проект автоматизации системы расчётов платежей за жилищно-коммунальные услуги в Едином расчетном кассовом центре Тверской области. Проект реализован на базе современной расчетно-информационной системы БРИС ЖКХ.

Программно-технологический комплекс БРИС ЖКХ – облачный биллинг, предназначенный для автоматизации начислений и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги, повышения прозрачности отрасли ЖКХ и предоставления удобных дистанционных решений как для бизнеса, так и населения.

Ключевой целью проекта стало существенное сокращение времени расчётов и автоматизация проверки корректности формируемых единых платёжных документов.

В ходе внедрения специалистами компании «Расчетные решения» был произведен аудит существующих процессов, разработана логика взаимодействия с внешними системами заказчика, реализованы множественные отчетные формы, созданы конверторы для единовременного переноса массива данных по начислениям и оплате жилищно-коммунальных услуг целого региона из существующей системы заказчика в единую базу комплекса БРИС ЖКХ.

Также в проекте были реализованы функциональные модули: претензионно-исковая работа, учет льготников и расчет мер социальной поддержки, личный кабинет и мобильное приложение жителя с возможностью приёма и обработки обращений потребителей, кроме этого, осуществлена интеграция с ГИС ЖКХ, настроена фискализация безналичных платежей и выполнена доработка программного обеспечения для поддержки рабочего места кассира.

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В личном кабинете БРИС ЖКХ пользователям доступна электронная форма платежного документа, общая информация по лицевому счету, быстрая передача текущих показаний приборов учета, история ранее введенных показаний, начислений и платежей.

«Преимущества облачного биллинга БРИС ЖКХ уже оценили жители многих российских городов. С его помощью производятся расчеты за жилищно-коммунальные услуги в 65 регионах России. Высокая надежность и универсальность биллинга БРИС ЖКХ позволяет использовать его в качестве локального решения для компаний, а также в качестве единого регионального биллингам для всех участников рынка ЖКХ в целом регионе», – сказал Владимир Карпушкин, генеральный директор компании «Расчетные решения».

«Внедрение нового цифрового решения позволило расширить сотрудничество Сбербанка и ООО «ЕРКЦ» в Тверском регионе, повысить качество и удобство приёма платежей за ЖКХ. Проект получил развитие и у жителей региона появился еще один удобный способ оплаты коммунальных услуг. Сейчас в более 40 пунктах Единого расчетного кассового центра принимают безналичные платежи по квитанциям поставщиков услуг: за газ, свет, водоснабжение и не только. Это стало возможно благодаря установке программного комплекса БРИС-Касса на рабочих местах специалистов. Раньше в расчетном кассовом центре можно было оплатить только платёжный документ ООО «ЕРКЦ» наличными средствами. Новый сервис будет масштабирован на территории всего региона и позволит жителям экономить время на оплате других коммунальных счетов», – подчеркнул Валерий Виноградов, управляющий Тверским отделением ПАО Сбербанк.