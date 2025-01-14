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Xiaomi Dreame Bot Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro Dreame X40 Ultra Complete Dreame L10s Pro Ultra робот-пылесос



14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 3
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 3
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 5
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 3
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 4
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 2
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
19.11.2023 Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame 2
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 3
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 3

Публикаций - 14, упоминаний - 36

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 13
Комплит - Complete 94 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 4
ДОК 828 3
Okami - Оками 14 2
Google LLC 11775 1
Glory 22 1
Amazon - iRobot 56 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Hobot Technology 11 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 13
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 12
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 8
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LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 3
Аксессуары 3881 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 1
Док-станция - Docking station 527 1
Таймер - Timer 298 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 6
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 6
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 3
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
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Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
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