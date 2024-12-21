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Xiaomi Dreame Z10 Station Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual Dreame H13 Pro Dreame Trouver Dreame R20 Aqua серия пылесосов



21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 2
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 2
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 2
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
08.08.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 3
23.07.2024 Dreame R10 Pro Aqua: глубокая чистка с помощью вращающихся швабр 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
25.06.2024 Новая эра тщательной высокотемпературной очистки с вертикальным пылесосом H13 Pro от Dreame Technology 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 2
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver 5
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 2
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
21.12.2023 Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме 1
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 2
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 2

Публикаций - 22, упоминаний - 39

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 9
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 5
ДОК 828 3
Комплит - Complete 94 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Samsung Electronics 10255 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Glory 22 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Геометрия НПО 140 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 10
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 10
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 9
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 5
Аксессуары 3881 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
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БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 3
Док-станция - Docking station 527 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 3
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 3
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
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Наушники - Headphones 3999 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 7
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple AirPlay 116 1
Google Android 13994 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 1
Infinix Zero - серия смартфонов 8 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 39 1
Apple iPhone 13 143 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 1
Anker PowerCore 4 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
Xiaomi - Dreame Roboticmower - Dreame A1 - робот-газонокосилка 2 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Huawei TruSleep 19 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Polaris IQ Home 28 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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