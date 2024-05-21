«Микротех» и «Консист Констракшн» объявили о старте сотрудничества

Научно-производственный коллектив «Микротех» и «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. В рамках партнерства «Микротех» расширит портфолио предлагаемых заказчикам решений контроллерами Consyst Electronics и выступит в роли системного интегратора в проектах комплексной автоматизации.

Модельный ряд промышленных контроллеров Consyst Electronics включает в себя три линейки, которые отвечают современным техническим требованиям и предназначены для выполнения задач любого уровня сложности.

«Микротех» имеет более чем тридцатилетний опыт в реализации проектов с использованием продуктов российских и зарубежных производителей в таких отраслях, как теплоэнергетика, малая энергетика, водоснабжение, инженерные системы. Проводит полный цикл работ в области АСУ ТП: проектирование, монтаж, пусконаладка, помощь в освоении программно-аппаратных средств управления и программного обеспечения. Использование контроллеров Consyst Electronics в проектах позволит «Микротех» предложить своим клиентам решения для автоматизации различных отраслей промышленности.

Михаил Макаров, исполнительный директор НПК «Микротех», сказал: «Партнерство с «Консист Констракшн» дает возможность интегрировать передовые технологии в наши системы. Контроллеры Consyst Electronics обеспечивают именно ту надежность и универсальность, которые необходимы для удовлетворения потребностей заказчиков. Оборудование имеет все разрешительные документы, включая метрологию, а производитель обеспечивает его оперативную поставку и техническую поддержку».

Николай Кадацкий, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», отметил: «Сотрудничество с «Микротех» — это не просто бизнес-связь, это симбиоз инноваций и опыта. Мы ценим возможность работать с партнером, чья экспертность и компетенции в области автоматизации помогут более глубоко понять запросы заказчиков и предлагать решения, которые будут на шаг впереди рыночных трендов. Рады, что «Микротех» выбрал контроллеры Consyst Electronics для своих проектов. Это становится еще одним подтверждением высокого качества и технологической надежности этой продукции».