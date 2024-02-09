НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics

«Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией НКН. Партнерский статус позволяет ей расширить портфель предложений, представить заказчикам высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics и комплексные решения для автоматизации промышленных, общественных и гражданских объектов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Контроллеры Consyst Electronics воплощают в себе последние разработки в области электроники и управления производственными процессами. Все устройства отличаются высокой степенью надежности, быстродействием, легкостью масштабирования и использования. Обеспечиваются функции резервирования, горячей замены и расширенной диагностики.

Комплексные решения - собственная разработка компании «Консист Констракшн». Они предназначены для широкого круга задач промышленной автоматизации и общественных объектов — распределенных систем управления, противоаварийной защиты (ПАЗ) и управления на программируемых логических контроллерах.

Константин Новиков, генеральный директор НКН: «Для нас крайне важно реагировать на потребности рынка и предлагать заказчикам качественное оборудование. Продукция партнера – это надежные отечественные решения, которые отвечают требованиям компании НКН. Наша экспертиза в сфере инженерных систем отлично сочетается с опытом и компетенциями «Консист Констракшн», и мы уверены в достижении общих целей».

Глеб Юшкевич, продакт-менеджер «Консист Констракшн»: «Партнерство «Консист Констракшн» и НКН предлагает новые возможности как для обеих компаний, так и для конечных заказчиков. Мы рады перспективам взаимовыгодного сотрудничества и искренне нацелены на его долгосрочный успех в автоматизации производства».

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НКН — развивающаяся инжиниринговая компания с 16-летним опытом работы. Основным направлением деятельности компании являются проектирование, подбор и продажа инженерного оборудования, строительство промышленных объектов. НКН сотрудничает с предприятиями химической, нефтехимической, энергетической, фармацевтической промышленности по всей территории России.

«Консист Констракшн» — вендор, поставщик и производитель, оказывающий полный комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы «Ланит».

Consyst Electronics — собственный бренд промышленных контроллеров компании Consyst Construction. Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают управление дискретными и непрерывными процессами на различных производствах.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г, входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга, внедрения информационных систем и заказной разработки программного обеспечения, занимает второе место в рейтинге ERP Market.CNews. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.