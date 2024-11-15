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«Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами

Российская производственная компания «Консист Констракшн» и системный интегратор «РТСофт — Смарт Грид» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных решений Consyst Electronics в сферах энергетики, промышленности и автоматизации инженерных систем зданий.

«РТСофт — Смарт Грид» предлагает программные продукты, технические комплексы, и сервисы для конечных заказчиков и партнеров. Компания объединяет в своей деятельности многолетний инженерный опыт с современными знаниями и экосистемным подходом к решению задач любой степени сложности.

В рамках заключенного соглашения «Консист Констракшн» будет предоставлять необходимое оборудование, соответствующее высоким стандартам качества и требованиям клиентов. В свою очередь «РТСофт — Смарт Грид» обеспечит интеграцию и автоматизацию процессов с использованием передовых программных решений.

Сотрудничество позволит успешно реализовать совместные проекты для заказчиков. Взаимодействие компаний направлено на расширение и консолидацию деятельности в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также создает фундамент для совместной работы в новых областях.

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безопасность

Надежда Куцевич, директор департамента информационно-управляющих систем «РТСофт — Смарт Грид», сказала: «Наш партнер предлагает востребованные продукты на оптимальных условиях и гарантирует необходимую техническую поддержку. Особенно важно для нас наличие защиты проектов, что делает сотрудничество надежным и эффективным. Мы видим в этом возможности, которые позволят нам совместно развивать новые технологии и подходы».

Николай Кадацкий, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», отметил: «Мы выбрали «РТСофт — Смарт Грид» в качестве интегратора, потому что у компании есть обширный пул реализованных проектов, сильные компетенции в фокусных для нас отраслях и высокий технический потенциал. Также важна бизнес-порядочность и прозрачность в отношениях, что делает наше взаимодействие еще более надежным».

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