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Турлов Тимур
|11.04.2025
|Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова 2
Турлов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 14 1
|Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
|Казахстан - Республика 5614 1
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