Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях

Завершено исследование текущей ситуации на рынке систем усиления сотового сигнала в помещениях. Опрос проводился в конце сентября 2020 года по заказу российского представительства компании Zyxel Networks. В опросе приняли участие 807 ИТ специалистов: системных администраторов и сетевых инженеров. Респонденты представляли различные сферы деятельности как бизнеса, так и государственных предприятий из России и стран постсоветского пространства.

Участникам опроса было предложено ответить на ряд вопросов, раскрывающих текущие потребности предприятий в системах усиления сотового сигнала в помещениях, о размере площадок, о бюджетах, которые предприятия готовы потратить на такое решение, а также способах решения вопроса, в случае если такое решение уже было внедрено.

Таким образом опрос делился на четыре независимых потока: для тех, кому усиление не требуется; для тех, у кого сотовый сигнал ловится плохо и такая система нужна; для тех, кто уже реализовал систему усиления своими силами; для тех, кто привлек к решению вопроса мобильного оператора.

Более всего респондентов являются техническими специалистами в офисных зданиях - 35,2%. На втором месте оказалась категория «Другое» - 24,3 % и замкнули троку специалисты, обслуживающие сразу несколько организаций – 19,6%. Кроме того, в опросе приняли участие работники складов и производств, образовательной сферы и здравоохранения, отелей и торговых центров, а также подземных комплексов.

Большинство респондентов – 65,4% - заинтересованы в системах усиления сотового сигнала в помещениях. У 27,7% ответивших на предприятиях уровень сотового сигнала хороший и 7,2% специалистов уже реализовали систему усиления сигнала.

В зависимости от ответа на предыдущий вопрос, респонденты отправлялись по одному из четырех логических цепочек опроса. Для тех, кто не испытывает проблем с уровнем сигнала опрос на этом был завершен.

Для тех, у кого уровень сотового сигнала в помещении оставляет желать лучшего были предложены еще несколько вопросов. Так же, ответить на дополнительные вопросы пришлось тем, кто уже реализовал систему своими силами или с привлечением мобильного оператора.

Прежде всего мы постарались выяснить размер площадки, для которой нужна подобная система.

Лидируют помещения от 100 до 1000 кв.м. На втором месте оказались небольшие предприятие с метражом не более 100 м2. Третье место заняли предприятие с площадями от 1000 до 10 000 м2 и на четвертом месте большие локации размером от 10 000 кв.м.

Далее участникам опроса было предложено определить приемлемый, на их взгляд, бюджет внедрения такой системы.

Очевидно большинство людей выбрали наиболее недорогой вариант до 100 000 рублей - 54,9%. 25,9% указали сумму от 100 000 до 500 000 рублей. Вложить в решение проблемы от 500 000 до 2 000 000 готовы 5,9%, более 2 000 000 согласны заплатить лишь 2,1% респондентов. Затруднились ответить 11,2%. На этом опрос для этой категории респондентов был завершен.

Основным вопросом для тех, кто уже использует систему усиления сотового сигнала стал вопрос о том, кем подобная система была реализована. Большинство участников опроса сделали это сами – 67,2% и 32,8% прибегли к услугам мобильных операторов.

В зависимости от ответа на этот пункт, опрос делился на два потока: те, кто развернул систему самостоятельно и те, кто использовал помощь мобильного оператора. У тех, кто сделал все сам мы спросили о размере их площадей. Большинство специалистов ставило систему на площади от 100 до 1 000 кв.м - 37,9%, на втором месте площади до 100 кв.м - 29,3%, третье место от 1 000 до 10 000 кв.м - 25,9% и замкнули те, кто устанавливал систему на площади более 10 000 кв.м - 6,90%.

Какова же была стоимость внедренного самостоятельно решения? 44,8% респондентов заплатили за решение не более 100 000 рублей, 29,3% затруднились ответить, 19% истратили на внедрение от 100 000 до 500 000 рублей, 6,9% от 500 000 до 2 000 000 рублей. Более 2 000 000 рублей не истратил никто.

Если говорить о марке оборудования, установленного у респондентов из этого потока, то использовались решения следующих компаний: StellaDoradus - 0%, Commscope - 2,9%, Cel-F1 - 5,7%, Cobham - 5,7%, SureCall - 5,7%, Weboost - 5,7%, Comba - 14,3%, Zyxel - 31,4%, другое - 45,7%. На этом опрос для этой категории респондентов был завершен.

Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Networks Россия и СНГ отметил: «Очень приятно видеть Zyxel среди решений, которые уже помогают бизнесу решать задачи усиления сотового сигнала в помещениях. Однако, ответы респондентом скорее всего не связаны со специализированными DAS (Distributed Antenna systems) устройствами, поставки которых в Россию мы только начинаем в конце 2020 года. Полагаю здесь речь идет об LTE Wi-Fi роутерах Zyxel, работающих от SIM-карты мобильного оператора и раздающих Wi-Fi внутри помещений. Такие устройства востребованы в местах с отсутствующей надежной кабельной инфраструктурой или используются как резервный канала связи с интернетом».

Реализовали систему силами мобильного оператора. В этом потоке опроса участвовали только те, кто уже внедрил систему усиления сотового сигнала в помещении и реализовал решение, прибегнув к помощи того или иного мобильного оператора. Прежде всего выяснялось какой мобильный оператор внедрял решение.

Лидирует МТС, которая внедрила решение по усилению сотового сигнала в 42,1% случаев. Далее расположились «Мегафон» - 21,10%, Теле2 - 10,50% и «Билайн» - 5,30%. При этом 21,1% опрошенных использовали помощь других мобильных операторов.

Решения внедрялись на площадках разного размера: от 100 до 1 000 кв.м - 37,9%, до 100 кв.м - 29,3%, от 1 000 до 10 000 кв.м - 25,9%, более 10 000 кв.м - 6,9%. Стоимость установленных систем была следующей: до 100 000 рублей - 44,80%, от 100 000 до 500 000 рублей - 19,00%, от 500 000 до 2 000 000 рублей - 6,90%, более 2 000 000 рублей - 0,00%, не знаю - 29,30%.

А вот какие марки оборудования устанавливали операторы у своих клиентов: Zyxel - 31,4%, Comba - 14,3%, Cel-F1 - 5,7%, Cobham - 5,7%, SureCall - 5,7%, Weboost - 5,7%, Commscope - 2,9%, StellaDoradus - 0%, другое - 45,7%. На этом опрос для этой категории респондентов был завершен.

Дмитрий Танюхин отметил: «Современное предприятие невозможно представить себе без качественной связи, без постоянного бесперебойного доступа к различным онлайн системам и сервисам, без связи между центральным офисом, подразделениями и удаленными сотрудниками. Канал сотовой связи не отстает в прогрессе от так называемого широкополосного интернета по технологии FTTB или другой. Скорости мобильного Интернета растут, потребность в голосовом общении никуда не исчезает. А порой предприятие не имеет возможности использовать кабельный канал и вынуждено пользоваться сотовой сетью. Поэтому нас, к сожалению, не удивляет общая неудовлетворенность подавляющего большинства респондентов качеством сотового сигнала в их помещениях. И мы видим потребность в его усилении. Отрадно что именно в этом году мы начинаем поставки в Россию специализированных решений на базе DAS, которые помогут бизнесу полностью решить вопросы усиления сотового в помещениях любого типа».