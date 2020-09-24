Двойная выгода

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Компания CommScope, крупнейший в мире производитель СКС, и российский дистрибьютор CompTek проводят совместную промоакцию на инструмент для монтажа SL-модулей NetConnect, входящий в состав базового портфолио линейки NetConnect производства CommScope.

Успейте принять участие в совместной акции, организованной компаниями CommScope и CompTek!

Заказывайте продукцию NETCONNECT из состава базового портфолио и получайте бесплатно инструмент SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA (кат. номер 1725150-6)!

Этот уникальный инструмент обеспечивает не только быстрый, но и качественный монтаж экранированных и неэкранированных гнезд.

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SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA

С его помощью в гнездо заделываются одновременно все 8 проводников. При этом обеспечивается минимальное расплетение проводников и высокая повторяемость результатов, что особенно важно при монтаже проводок Категории 6 и 6А для 10 Gigabit Ethernet.

Покупая компоненты базового портфолио NetConnect, Вы не только приобретаете высококачественную продукцию от технологического лидера рынка СКС по выгодным ценам, но и обеспечиваете высокие характеристики инсталляций на очень длительный срок. Осуществляйте монтаж быстрее и проще, используя самый эффективный инструмент!

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SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA

Программа действует до 31 декабря 2020 г. Спешите делать заказы!

Узнать условия бесплатного получения инструмента SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA и ознакомиться с условиями программы, а также прислать заявку на оборудование можно по адресу: systimax@comptek.ru

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