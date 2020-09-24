Двойная выгода
Компания CommScope, крупнейший в мире производитель СКС, и российский дистрибьютор CompTek проводят совместную промоакцию на инструмент для монтажа SL-модулей NetConnect, входящий в состав базового портфолио линейки NetConnect производства CommScope.
Успейте принять участие в совместной акции, организованной компаниями CommScope и CompTek!
Заказывайте продукцию NETCONNECT из состава базового портфолио и получайте бесплатно инструмент SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA (кат. номер 1725150-6)!
Этот уникальный инструмент обеспечивает не только быстрый, но и качественный монтаж экранированных и неэкранированных гнезд.
С его помощью в гнездо заделываются одновременно все 8 проводников. При этом обеспечивается минимальное расплетение проводников и высокая повторяемость результатов, что особенно важно при монтаже проводок Категории 6 и 6А для 10 Gigabit Ethernet.
Покупая компоненты базового портфолио NetConnect, Вы не только приобретаете высококачественную продукцию от технологического лидера рынка СКС по выгодным ценам, но и обеспечиваете высокие характеристики инсталляций на очень длительный срок. Осуществляйте монтаж быстрее и проще, используя самый эффективный инструмент!
Программа действует до 31 декабря 2020 г. Спешите делать заказы!
Узнать условия бесплатного получения инструмента SL SERIES JACK TOOL KIT - LARGE DIA и ознакомиться с условиями программы, а также прислать заявку на оборудование можно по адресу: systimax@comptek.ru