Нейросети сделали свое гнусное дело. О дешевых смартфонах и компьютерах можно забыть

Бюджетные смартфоны и компьютеры рискуют в очень скором будущем стать частью истории и исчезнуть из продажи. Во всем виновата дорогая память, а это следствие буйного роста нейросетей, которые «пожирают» все комплектующие, особенно память, оставляя огромный ее дефицит в потребительском сегменте.

Готовьте ваши денежки

С бюджетными смартфонами и персональными компьютерами можно попрощаться, считают аналитики исследовательской компании Gartner. По их прогнозам, этот класс устройств уничтожит слишком дорогая оперативная память, а помощь ей в этом окажут тоже стремительно дорожающие модули флеш-памяти, пишет The Register.

Сегодня буквально ни один смартфон не обходится без оперативной памяти и флеш-накопителя – это одни из ключевых компонентов данного типа устройств. Без ОЗУ не будет работать и ни один компьютер, хотя флеш-накопители (SSD) в них все же можно заменить на медленные жесткие диски (HDD). Некоторые продавцы и вовсе начали «менять» физические накопители нормальной емкости на облачные сервисы.

ОЗУ и флеш-память активно дорожают со второй половины 2025 г. – производители чипов увидели огромные финансовые перспективы в сегменте искусственного интеллекта и отгружают почти всю свою продукцию именно туда, игнорируя потребительский сегмент. Результат – дефицит RAM и SSD, который, к тому же, может привести к закрытию множества компаний, занимающихся электроники. Некоторые из них не закроются, а сменят фокус, как это сделала, к примеру, Meizu – она годами выпускала смартфоны, но в начале 2026 г. ушла с этого рынка и переключилась на разработку ПО. Много лет назад, задолго до бума ИИ, по тому же пути пошла легендарная RIM, более известная как BlackBerry – производитель одноименных смартфонов бизнес-класса.

Фото: pressahotkey / FreePik Скоро цены на новые ПК и смартфоны будут удивлять сильнее, чем их возможности

Отметим также, что в некоторых случаях на память стало приходиться до трети себестоимости ПК. Компания HP заявила об этом в конце февраля 2026 г.

Продавать нечего

По прогнозам Gartner, стремительный рост цен на память приведет в первую очередь к исчезновению бюджетных компьютеров, что, в свою очередь, снизит мировые поставки компьютеров по итогам 2026 г. Рынок смартфонов зацепит немного позже.

Gartner полагает, что по итогам 2026 г. поставки ПК просядут более чем на 10% относительно 2025 г. В случае со смартфонами обвал составит на уровне 8% год к году. Эксперты компании прямо говорят, что это станет следствием дефицита памяти, вызванного развитием искусственного интеллекта.

Нагляднее всего сложившуюся ситуацию отображает сравнение цен. Менее чем за полгода стоимость некоторых типов памяти увеличилась в два-четыре раза. Аналитики Gartner не сомневаются, что к концу 2026 г. цены на DRAM и флэш-память, вырастут еще на 130%.

Удар по кошельку

Компании, выпускающие ПК и смартфоны, едва ли станут работать себе в убыток и вместо этого начнут закладывать новую стоимость чипов памяти и итоговую цену своих гаджетов. В результате этого бюджетные ПК и смартфоны пропадут с прилавков – производители попросту не смогут выпускать их по цене, которая удовлетворит покупателей, ориентирующихся на экономию, уверен директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал (Ranjit Atwal). «Из-за резкого роста цен на память производители теряют возможность предлагать ПК начального уровня – те, что стоят меньше $500», – сказал он The Register.

При этом сам по себе модельный ряд производителей ПК и смартфонов едва ли ожидает сокращение. Скорее всего, все ограничится тем, что устройства, которые раньше стоили дешево, теперь будут стоить дороже.

Это отчетливо видно на примере компании Xiaomi и ее дочернего бренда Redmi. На заре своего существования смартфоны Redmi Note стоили очень недорого, чем и заслужили свою популярность. Однако к 2026 г. все изменилось. В январе 2026 г. в России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15, стоимость которых достигает 45 тыс. руб.

В октябре 2025 г. Xiaomi признала, что ее смартфоны с каждым разом становятся все дороже и дороже, и не замедлила обвинить в этом нейросети. В компании отметили, что цены на мобильники растут из-за удорожания оперативной и флеш-памяти на фоне быстрого развития искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект все портит

Еще один фактор, который, как пишет The Register, вполне может усугубить ухудшение положения индустрии ПК в 2026 г. – это устройства со встроенным искусственным интеллектом. Это ПК и ноутбуки, в центральном процессоре которых есть NPU-модуль для обработки задач искусственного интеллекта.

По задумке производителей ПК, компьютеры с функциями искусственного интеллекта произведут фурор на рынке, но все пошло по совершенно иному сценарию. Весь мир как пользовался нейросетями через браузер обычных ПК, так и продолжает это делать, а наличие ИИ-функций в самом устройстве требует наличия больше памяти, что в нынешнее время само по себе приводит к росту цены компьютеров. Плюс производители любят дополнительно завышать их цену просто потому, что в них есть ИИ.

«Исторически сложилось так, что снижение технических характеристик было предпочтительным решением при снижении цен, но здесь это сложно, – сказал Ранджит Атвал – Например, Microsoft требует минимум 16 ГБ оперативной памяти для ПК Copilot+ , собственной спецификации платформы искусственного интеллекта».

«Предполагалось, что средняя цена ПК с искусственным интеллектом снизится в этом году (в 2026 г. – прим. CNews), что приведет к более широкому распространению, но этого не происходит», – добавил Атвал.

The Register пишет, что ИИ-функции в ПК совершенно не заинтересовали подавляющее большинство потребителей. Они, как и раньше, обращают внимание в первую очередь на традиционные характеристики компьютеров – их стоимость, время автономной работы (в случае ноутбуков) и производительность

Пока есть возможность

На фоне роста цен исследователи Gartner прогнозируют, что все больше корпоративных и частных покупателей будут дольше эксплуатировать свои компьютеры и смартфоны и откладывать их обновление. В результате срок службы, к примеру, ПК, увеличится на 15% в корпоративном сегменте и на 20% у обычных потребителей.

Эксперты The Register советуют тем, кто рассматривает возможность обновления ПК или смартфона, сделать это в ближайшее время, поскольку цены будут только расти и, вероятно, останутся высокими как минимум до конца 2027 г.