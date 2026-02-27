Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает

Nvidia выпустила новый драйвер для своих видеокарт, который оказался невероятно глючным. Пользователи жалуются на падение производительности карт в играх, черные экраны вместо изображения и на другие неприятные сюрпризы. Пользователи предположили, что при разработке этого драйвера Nvidia впервые прибегла к использованию вайб-кодинга.



Nvidia делает вещи

Компания Nvidia оказалась в центре скандала из-за нового драйвера для своих видеокарт GeForce. Он едва успел выйти, как тут же сорвал джекпот в виде лавины гневных отзывов пользователей.

Как пишет портал WCFFTech, установка нового драйвера, получившего название GeForce Game Ready v595.59 приводит как минимум к потере производительности видеокарт в различных играх. Но это в некотором роде самый безболезненный симптом – при нем компьютер в целом продолжает функционировать, и даже относительно корректно.

Некоторые пользователи, установившие этот драйвер, увидели на экране своего ПК просто черный экран – изображение полностью исчезло. Но даже это еще мелочи – нашлись и те, чьи видеокарты из-за нового творения Nvidia начали перегреваться и зависать во время работы. Это уже реальный риск потерять ускоритель, который с учетом современных реалий стоит очень дорого и в ближайшей перспективе будет лишь дорожать.

Другие пользователи сообщали о проблемах с утилитой управления вентиляторами графического процессора, утверждая, что кулеры на их видеокартах вообще перестали крутиться после установки драйвера. Это тоже верный путь к перегреву.

Хотели как лучше

Nvidia приурочила выпуск драйвера GeForce Game Ready v595.59 к релизу ожидаемой миллионами геймеров игры Resident Evil Requiem. Он нацелен на ее оптимизацию и добавляет поддержку новых графических технологий, включая DLSS 4 MFG и DLSS Ray Reconstruction.

Nvidia На капитализации Nvidia случившееся пока не отразилось. Она все еще стоит триллионы долларов

К моменту выхода материала с проблемами с работой видеокарт столкнулись по большей части обладатели ускорителей GeForce RTX самой новой серии 5000. Именно они чаще всего ругают Nvidia на всех доступных платформах, включая ее собственные ресурсы технической поддержки. Те, кто пользуются картами линеек 4000, 3000 и пр., о негативных последствиях установки драйвера версии 595.59 в Сети почти не говорят.

Nvidia официально отозвала новый драйвер и прекратила его распространение, однако никакого решения проблемы пока не предложила. Единственное, что она порекомендовала пострадавшим пользователям – это установить более старый драйвер.

«Мы обнаружили ошибку в драйверах Game Ready и Studio 595.59 WHQL и временно удалили ссылки на них, пока наша команда проводит расследование. Пользователям, которые уже установили этот драйвер и испытывают проблемы с управлением вентиляторами, рекомендуется откатиться к версии 591.86 WHQL», – говорится в заявлении Nvidia.

Почему это важно

Видеокарты Nvidia, от совсем старых к самым современным, стоят в подавляющем большинстве домашних и некоторых офисных компьютеров. Компания доминирует на рынке дискретных видеоускорителей не годами – десятилетиями, и конкурентов у нее почти нет.

Пользователи негодуют

По итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) Nvidia удерживала 92% мирового рынка дискретных видеокарт (статистика Jon Peddie Research), не оставляя ни единого шанса другим компаниям побороться за первое место. 7% удерживает компания AMD, которая работает на этом рынке с 2006 г., когда купила фирму Ati. При этом в III квартале 2024 г. ранее у нее было 10%, а у Nvidia – 90%.

Еще один игрок на этом рынке – это Intel, которая выпускала дискретную графику в конце XX века, но затем сосредоточилась на процессорах вплоть до января 2021 г. за пять лет ее видеокарты так и не стали популярными – у нее всего 1% глобального рынка.

Кто помог – Microsoft или ИИ

На сайте Nvidia пользователи продолжают высказываться в адрес компании. Многие из них предположили, что драйвер v595.59 – это продукт не разработчиков, а вайб-кодинга, когда программный код не пишется руками программистов, а генерируется нейросетью. Автором термина «вайб-кодинг» является Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI, одного из крупнейших разработчиков нейросетей в мире.

Вайб-кодинг далеко не всегда положительно влияет как на качество кода, так и на самих программистов. CNews писал, что чем чаще они используют ИИ в своей работе, тем быстрее из их головы выветриваются профессиональные навыки и знания.

С недавних пор в мире даже существует отдельная профессия – уборщик кода. Обычные живые программисты с внушительным багажом опыта стали предлагать свои услуги по вычищению от мусора кода, сгенерированного нейросетью.

Часть пользователей на сайте Nvidia начали сравнивать ее с корпорацией Microsoft. В последние годы не проходит и недели без выпуска обновления для OC Windows 11, которое в той или иной степени ломает систему. Поток этих апдейтов начался сразу после релиза системы в октябре 2021 г. и не прекращается по сей день.