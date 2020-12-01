Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В

Российско-британская образовательная компания MEL Science, которая создает наборы для проведения научных опытов с применением технологии виртуальной реальности, в раунде B привлекла инвестиций на сумму $14 млн.

Инвесторами раунда выступили Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайский венчурный фонд и другие фонды.

Компания MEL Science стремится сделать науку частью повседневной жизни с помощью наборов, которые совмещают практические опыты и интерактивные уроки в виртуальной реальности. Цель компании — сделать обучение интуитивным и увлекательным. Опыты рассчитаны на детей 5–14 лет и разработаны как вспомогательный ресурс для обучения дома или в школе.

Василий Филиппов, основатель и CEO MEL Science: «Наша миссия — вдохновить и воспитать новое поколение ученых. Для этого отлично подходит подписка. На фоне закрытия школ многим родителям приходится справляться с ролью учителей, поэтому спрос на материалы для домашнего образования продолжает расти. Наша подписка помогает объяснять детям те или иные явления и подпитывать их интерес к науке. Мы нашли инвесторов, которые так же, как и мы, горят наукой. Они верят в наш продукт и видят его просветительскую ценность».

MEL Science создает наборы для проведения научных опытов с применением технологии виртуальной реальности

За прошедший год MEL Science стала бесценным образовательным ресурсом для сотен тысяч пользователей, столкнувшихся со сложностями в учебе, вызванными пандемией COVID-19. Практические научные эксперименты в сочетании с интерактивными уроками в виртуальной реальности не просто облегчили жизнь родителям — они вдохновили новое поколение на учебу и показали, какой интересной может быть наука.

В бесплатном доступе находятся собственные научные видео и статьи, уже набравшие более 1 млрд просмотров. Компания создала научное онлайн-сообщество, которое насчитывает более 3 млн подписчиков.

Подписка доступна в более чем 30 странах, основные продажи приходятся на США.

Стартап направит полученные деньги на поддержку спроса на собственные научные подписки. Новый раунд финансирования позволит развивать и масштабировать существующие продукты. Кроме того, полученные инвестиции помогут покрывать спрос, который существенно вырос в 2020 году, а также вдохновлять ведущих ученых по всему миру.

Уникальный подход MEL Science к образованию уже не раз был отмечен наградами. Компания стала лауреатом премии BETT 2020 в номинации «Новатор года» и премии The EdTech Cool Tool Awards в номинации «Лучшее VR/AR-решение». Совсем недавно компания взяла главный приз в номинации «Образование и подготовка» премии VR Awards 2020. По результатам недавнего исследования, проведенного Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT), было показано, что уроки в виртуальной реальности от MEL Science помогают им лучше сдавать экзамены.

Среди российских инвесторов компании – «Яндекс», Sistema_VC, TMT Investments и другие фонды.

Фарис аль-Мазруи, заместитель директора Mubadala Capital: «Пандемия COVID-19 существенно ускорила перемены, которые происходят в образовании по всему миру. Mubadala привлекают прорывные идеи с использованием технологий, а также компании, которыми руководят волевые лидеры и основатели, искренне увлеченные своим делом. Всё это прекрасно сочетается в MEL Science. Отрадно наблюдать, как эта компания прокладывает собственный путь, разрабатывая эффективные и увлекательные методы научного образования».

Вине Соланки, глава Channel 4 Ventures: «Мы в Channel 4 Ventures рады партнерству с MEL Science — это наша первая инвестиция в EdTech. MEL Science воспитывает поколение новаторов. Прикладная наука дает детям то, на что цифровой мир не способен в одиночку. Это особенно важно сейчас, ведь в такое непростое время люди с научным мышлением нужны как никогда. Аудитория Channel 4 Ventures разделяет семейные и просветительские ценности MEL Science, и мы рады поддержать наших партнеров на этом важном этапе».

Дмитрий Филатов, управляющий партнер Sistema_VC: «MEL Science очень редкий пример компании из России, которая успешно развивается на международных рынках, причем в такой сложной сфере, как образовательные технологии. Качество продукта подтверждается не только соответствием международным требованиям, но и растущим спросом такой требовательной аудитории, как родители и учителя».

Артем Инютин, сооснователь и Управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments: «Рынок Edtech растет настолько быстро, что к 2030 он должен достигнуть 10 трлн. долларов. MEL Science развивается очень активно, у проекта отличная команда и новый раунд поможет компании упрочить свои позиции во многих странах».