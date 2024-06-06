Сбербанк в партнерстве со стартап-студией МФТИ запускают стартап-студию для развития DeepTech-проектов

Сбербанк и стартап-студия МФТИ открывают совместную DeepTech-стартап-студию, направленную на развитие и коммерциализацию технологических бизнес-проектов с глубокой научной и инженерной составляющей. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стать участником студии могут команды с наукоемкими разработками стадии TRL3 (изготовлен упрощенный образец, разработана методология тестирования, подтверждена концепция) и выше, имеющие гипотезы о возможных применениях технологии, наукоёмкие компетенции и команду от двух человек.

Приоритетно будут рассматриваться решения в области искусственного интеллекта, робототехники, квантовых вычислений, электроники, биотехнологий и медицины, однако возможность пройти отбор есть у проектов из любых направлений. Подать заявку на участие можно по ссылке, заявки принимаются на постоянной основе.

Лучшие проекты смогут воспользоваться кастомизированными программами поддержки: получить менторскую поддержку, помощь с поиском первых заказчиков, площадки для пилотирования в Сбере и у индустриальных партнёров, добрать компетенции в команду, а также привлечь инвестиции.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «DeepTech исторически рассматривается национальными правительствами и крупными корпорациями как один из ключевых инструментов технологического суверенитета и долговременного преимущества за счёт серьёзного R&D, и Россия — не исключение. Также DeepTech является одним из наиболее привлекательных направлений для венчурных инвесторов: каждый пятый единорог в мире — DeepTech-стартап. Однако именно такие проекты имеют самые высокие риски, связанные с тем, что для их выпуска на рынок требуется существенно больше временных и финансовых затрат, и часто DeepTech-проекты не имеют связи с потенциальными заказчиками разработок. Поэтому им нужна серьёзная поддержка опытных игроков, которые помогут протестировать решение и найти его применение, а также привлечь первые инвестиции».

Сергей Вахтеров, генеральный директор стартап-Студии МФТИ: «Создание новых стартапов молодыми основателями должно придать импульс развитию как развитию технологического предпринимательства, так и научных школ по модели Университета 3.0 МФТИ. Мы готовы оказывать содействие не только в части финансирования, но и бизнес-развития новых направлений, выступая в качестве проводников во взаимодействии с крупным бизнесом».