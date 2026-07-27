Индексная книга (каталог) CNews*
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ИВК ВН-системы Высоконадежные системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
ИВК и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
|IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
|FreePik 1824 1
|Linux OS 11506 1
|Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Петрова Екатерина 21 1
|Соколов Игорь 25 1
|Клоков Александр 7 1
|Коровин Иван 8 1
|Чепко Владимир 5 1
|Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
|Мустафин Алим 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.