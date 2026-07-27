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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
ИКТ 15303
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ИВК ВН-системы Высоконадежные системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО 1
08.08.2023 Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt 3
03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов 1
22.12.2003 ЦБ построил первый катастрофоустойчивый ВЦ в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ИВК и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 71 1
ЕС-лизинг 22 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
Cisco Systems 5367 1
Toshiba Corporation 2980 1
IBM - International Business Machines Corp 9695 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 942 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10641 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12853 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 366 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4382 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2771 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5176 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14747 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1256 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13085 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1653 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8619 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10172 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16957 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3316 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28204 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
FreePik 1824 1
Linux OS 11506 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 1
Сизоненко Григорий 45 1
Сенаторов Михаил 42 1
Петрова Екатерина 21 1
Соколов Игорь 25 1
Клоков Александр 7 1
Коровин Иван 8 1
Чепко Владимир 5 1
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
Мустафин Алим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Япония 13790 1
Европа 24943 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54675 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3335 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53316 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3774 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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