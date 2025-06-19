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Агре Наталья


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов» 1
15.12.2016 Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Агре Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Caravan - Караван 89 1
Traft - Трафт 23 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1362 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3069 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
Мурадян Артур 17 1
Старовойт Роман 20 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 371 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2059 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4089 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1999 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7430 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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