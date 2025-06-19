Получите все материалы CNews по ключевому слову
Агре Наталья
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов» 1
|15.12.2016
|Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России 1
Агре Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Traft - Трафт 23 1
|Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
|Мурадян Артур 17 1
|Старовойт Роман 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.