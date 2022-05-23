Глупая инициатива Xiaomi лишит Android главного преимущества перед iPhone, а россиян оставит без банковских приложений

Инженер Xiaomi предложил убрать из Android функцию установки приложений из самостоятельно скачанных дистрибутивов. Это одна из основных «фишек» Android, отличающая ее от Apple iOS. Другие разработчики, в том числе из штата обрушились на инициативу китайского инженера с критикой.

Не самая удачная идея Xiaomi

Xiaomi может приложить руку к уничтожению одного из главных и самых важных отличий ОС Google Android от Apple iOS, пишет 9to5Google. Благодаря усилиям одного из ее инженеров под псевдонимом duguowei (он использует его на форуме проекта AOSP, Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google) пользователи могут лишиться возможности устанавливать приложения самостоятельно скачанных дистрибутивов – APK-файлов.

За счет данной особенности системы пользователи устройств на базе Android могут устанавливать приложения, отсутствующие в магазине Google Play или сторонних репозиториях. К примеру, в эпоху санкций это приложения многих российских банков, удаленные, в том числе, и из китайского магазина Huawei AppGallery. В iOS такой возможности нет – в этой экосистеме приложения устанавливаются исключительно из магазина App Store.

Пользователям Android могут сильно ограничить выбор приложений

Инженер Xiaomi, имя которого неизвестно, создал специальный патч для Android, запрещающий оболочке системы получение (извлечение) данных из отдельных APK-файлов, скачанных пользователем и помещенных во внутренний накопитель устройства или на карту памяти. Эксперты 9to5Mac уверены, что данное обновление к невозможности установки приложений из АРК-дистрибутивов (сокращение от Android PacKage). Это можно будет сделать только из Google Play или другого поддерживаемого магазина приложений – того же AppGallery компании Huawei или GetApps, принадлежащего самой Xiaomi.

Что задумала Xiaomi

На момент публикации материала не было известно, имеет ли Xiaomi отношение к разработке своего инженера, или же он написал столь спорный патч для проекта AOSP (Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google) исключительно по собственной инициативе. Компания пока никак не прокомментировала это.

Между тем, внятно объяснить, в чем именно заключается его идея, инженер на 23 мая 2022 г. не торопился. В описании к патчу указано лишь, что он позволяет защитить некие «частные ресурсы» от доступа к ним посторонних лиц. «АРК-файлы могут включать некоторые частные ресурсы, поэтому мы не должен позволять кому-либо получать к ним доступ», – говорится в описании к «заплатке».

Идея лишена смысла

Патч duguowei, опубликованный 19 мая 2022 г. получил критику со стороны других разработчиков AOSP. Многие усомнились, что в APK-файле есть некие «частные ресурсы», которыми может поживиться пользователь, пытающийся установить приложение на свое устройство. В конце концов, содержимое АРК-файла можно извлечь любым современным архиватором, поскольку это всего лишь переименованный ZIP-архив.

Таинственного инженера Xiaomi никто не поддержал

Другие участники беседы, в том числе и разработчики Google, заявили, что даже если патч инженера Xiaomi войдет в состав Android, блокировка установки приложений из APK-файлов будет работать лишь в стандартной пользовательской версии Android. В отладочной версии системы она функционировать не сможет, и в результате пользователи просто массово перейдут на нее, чтобы продолжить пользоваться одной из главных возможностей системы.

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Также несколько сотрудников Google высказались против мысли, что содержимое APK-файла когда-либо могло считаться секретным, особенно с учетом возможности открыть его любым архиватором.

Риск все же сохраняется

В итоге можно сказать, что инициативу инженера Xiaomi раскритиковала непосредственно Google. Однако это вовсе не означает, что идея одного из крупнейших производителей Android-смартфонов не найдет свое применение в новых версиях Android.

Вполне возможно, что возможность разрешить установку приложений из сторонних источников навсегда исчезнет из Android

Такая вероятность обусловлена тем, что Google сама неоднократно пыталась лишить пользователей возможности устанавливать приложения из скачанных АРК-файлов. К примеру, в марте 2020 г. она внедрила в Android новый инструмент защиты Advanced Protection Program, отключить который невозможно, Впрочем, как сообщал CNews, его можно обойти легальными методами.

Летом 2021 г. Google предприняла попытку полностью избавиться от АРК-файлов и перевести систему на новый формат дистрибутивов – AAB (Android App Bundle). В отличие от АРК, ААВ архиватором не открывается. Для работы с ним необходимо специализированное ПО, например, Google Android Studio.