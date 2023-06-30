Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России

Google прекратил поддержку двух основных приложений в AOSP – открытой версии Android. Прекращено развитие утилит для звонков и сообщений, и это удар по разработчикам кастомных прошивок, а также по VK и «Яндексу», которые трудятся над российской мобильной ОС на базе AOSP.

Google пошел против открытого ПО

Интернет-гигант Google прекратил поддержку двух ключевых приложений в составе Android Open Source Project (AOSP) – открытой и бесплатной версии всем известной ОС Android. Речь о программах, которыми миллионы людей пользуются каждый день – это утилиты для совершения звонков и работы с SMS-сообщениями.

AOSP используется чаще всего для создания кастомизированных прошивок для смартфонов крупных брендов, например для Xiaomi. Сама AOSP бесплатна, чем и привлекает разработчиков ПО. Также это своего рода тестовый полигон для обкатки новшеств, которые в дальнейшем могут попасть в обычную ОС Android. Как пишет профильный ресурс Android Authority, отказ Google от поддержки приложений для звонков и SMS в составе AOSP сильно усложнит жизнь фанатам кастомных прошивок – и тех, кто их создает, и тех, кто ими пользуется.

Эксперты Android Authority называют AOSP основой Android. Эта система поставляется со множеством ПО с открытым кодом – утилиты для сообщений и звонков в данном случае не исключение. Вполне вероятно, что в дальнейшем их судьбу повторят и другие программы в составе AOSP, но пока что Google ничего не говорит об этом.

Причины и следствия

В вопросе прекращения поддержки программ AOSP Dialer и Messaging Google ограничилась лишь тем, что поставила всех перед этим фактом. Почему именно они, интернет-гигант разъяснять не стал – возможно, он сделал это для продвижения собственных «звонкилки» и «читалки», которые являются частью «чистых» сборок классической ОС Android.

Решение Google отказаться от приложений AOSP Dialer и Messaging бьет, по большому счету, только по разработчикам кастомизированных прошивок и небольших производителей смартфонов, выпускающих свои устройства именно с AOSP. Теперь у них есть три выхода из сложившейся ситуации, но в данном случае им придется выбирать из трех зол.

Первый вариант – это разработка собственных уникальных приложений для звонков и сообщений, но это не у всех создателей прошивок есть опыт в программировании, а передача этой задачи на аутсорс может вылиться в крупные расходы. Второй вариант – включать в свои прошивки имеющиеся версии приложений – они же никуда не исчезли. Но этот путь быстро приведет к тому, что в прошивках появятся уязвимости – хакеры рано или поздно найдут «дыры» в AOSP Dialer и Messaging, а поскольку обе утилиты больше не поддерживаются, выпускать патчи для них некому. Также, по мере развития, AOSP может и вовсе лишиться поддержки этих приложений.

Третий вариант решения проблемы – попытаться выйти на контакт с Google и получить у корпорации лицензию на ее собственное ПО для звонков и SMS. Код этих программ закрыт, а найти их можно в чистых сборках Android.

Россия под ударом

Новый шаг Google может негативно сказаться и на развитии экосистемы российских мобильных ОС. Пока что самая известная из них – это «Аврора», которую невозможно встретить на потребительских устройствах, в том числе и по причине минимального количества приложений.

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Создать полноценную замену Android, как сообщал CNews, в конце 2022 г. вознамерились VK и «Яндекс». Совместными усилиями два отечественных интернет-гиганта собирались собрать прошивку на базе AOSP с набором фирменных приложений на замену сервисам Google. Но «звонилка» и «читалка» к ним не относятся, и потому неясно, собирались ли авторы использовать штатные AOSP Dialer и Messaging, или же в их планы входила разработка своих аналогов этих программ.

На создание операционной системы компании выделили себе около года. По прошествии с того момента шести месяцев степень готовности ОС оставалась неизвестной. Редакция CNews обратилась в VK и «Яндекс» с вопросом, повлияет ли решение Google на разработку ОС, и ожидает ответа.

Потребителям можно не беспокоиться

Сообщество ценителей кастомных прошивок – это малая часть от общего числа владельцев смартфонов на Android. Переход на сторонние сборки Android всегда связан с трудностями и риском лишиться гарантии или вовсе «окирпичить» телефон. К тому же такое ПО не всегда работает стабильно и может задействовать все функции смартфона, для которого оно предназначено.

Поэтому большинство потребителей работают с той прошивкой, которая установлена на их смартфоне с завода, лишь изредка устанавливая на нее обновления, поступившие по официальному каналу. Этих пользователей прекращение поддержки AOSP Dialer и Messaging со стороны Google совершенно никак не касается как минимум потому, что большинство крупных вендоров смартфонов имеют в своем арсенале собственные программы для чтения SMS и управления звонками. Такой софт, к примеру, по умолчанию встроен во все современные смартфоны Xiaomi – компании из топ-3 самых крупных игроков на российском рынке смартфонов по результатам I квартала 2023 г.

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В смартфонах, лишенных таких программ, в подавляющем большинстве случаев используется фирменное ПО Google с закрытым исходным кодом. Примеры тому – многочисленные смартфоны, участвующие в программе Android One и работающие на чистой Android.

Но, как считают эксперты Android Authority, данный шаг Google может свидетельствовать о снижении значимости AOSP в современной экосистеме Android. По их мнению, Google стремится связать все больше и больше функций, ранее открытых с исходным кодом, со своими собственными проприетарными платформами и сервисами.