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IDX расскажет, как быстро проверять соискателей при массовом наборе персонала на конференции CNews «Цифровизация HR 2022»

Процесс поиска и приема на работу сотрудников становится все сложнее. Средний срок закрытия вакансий вырос за 2020 год на 8,7% (исследование AMTConsult и KPMG рынка РФ, 2021), в прошлом году этот тренд продолжился.

Одновременно с этим пандемия актуализировала использование удаленных методов поиска и приема персонала. В условиях экономического кризиса компании будут пытаться снизить время и стоимость закрытия вакансий. Одним из важных этапов при приеме на работу сотрудников является его удаленная идентификация и проверка его благонадежности.

Оптимальное решение для массового набора персонала предоставляет сервис компании IDX. Он позволяет проводить проверки человека удаленно в режиме реального времени. Проверка через IDX отсекает 80% граждан, не удовлетворяющих базовым критериям работодателя. HR-службам остается лишь подтвердить профессиональные навыки, квалификацию и рекомендации бывших работодателей. Таким образом, существенно ускоряется процесс закрытия вакансий. Ведь соискатели на массовые позиции часто рассматривают несколько вариантов, предлагающих примерно одинаковые условия, и идут на работу в ту компанию, чей HR-отдел быстрей делает окончательное предложение.

Стандартное решение IDX содержит 4 основных блока, гарантирующих всестороннюю проверку физического лица: проверки основных данных, благонадежности, финансового состояния и аффилированности с юридическими лицами.

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Безопасность

Сервис позволяет также удаленно в режиме онлайн с определенной периодичностью проверять сотрудников, которые уже работают в компании. Например, увеличение задолженности в ФССП у работника или возникновение проблем с законом повышает риски компании, если человек имеет доступ к деньгам или материальным ценностям.

Как быстро и эффективно проверить человека при массовом наборе персонала? Ян Слока, коммерческий директор IDX, расскажет об этом 10 марта на конференции CNews «Цифровизация HR 2022».

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