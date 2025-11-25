Компания IDX стала участником Ассоциации больших данных

К Ассоциации больших данных (АБД) присоединилась компания IDX — российский провайдер услуг удаленного удостоверения личности и верификации персональных данных. IDX вошла в АБД в формате участника. Об этом CNews сообщили представители IDX.

Статус участника — это особый формат взаимодействия, который отличается от полноправного членства. Он позволяет компаниям включаться в уже существующие проекты Ассоциации и предлагать собственные, дает возможность проверять идеи и решения на практике вместе с членами АБД, а также участвовать в профильных комитетах.

«IDX стала первым участником Ассоциации в новом формате взаимодействия, который мы развиваем наряду с классическим членством. Этот формат позволяет расширять профессиональное сообщество и вовлекать в работу АБД компании с уникальной практической и отраслевой экспертизой, специфическими технологическими компетенциями в работе с данными. Расширение круга участников — важный шаг для АБД, который поможет ускорить развитие инициатив, связанных с безопасным использованием данных и формированием доверенной цифровой среды. Опыт IDX в сфере идентификации и доверенного взаимодействия позволит нам совместно развивать стандарты и практики, укрепляющие рынок данных в России», — сказал исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман.

Компания IDX (ООО «Системы управления идентификацией») создана в 2017 г. Фондом развития интернет-инициатив. IDX активно разрабатывает и внедряет инновационные решения в области идентификации, безопасного оборота данных и антифрода, уделяет особое внимание формированию сервисов для доверительного онлайн-взаимодействия на базе Платформы цифрового доверия. Среди заказчиков компании — лидеры в области электронной торговли, подбора персонала, услуг кредитования и страхования, логистики, телекоммуникаций, ритейла.

«Присоединение к Ассоциации больших данных — логичный шаг в развитии IDX. Мы разделяем ценности профессионального сообщества и стремимся к внедрению самых передовых технологий защиты и обработки данных наших клиентов. Мы видим свою роль в АБД в качестве практиков, умеющих превращать сложные нормативные требования в понятные бизнес-процессы с измеримой эффективностью. Мы убеждены, что устойчивый рост рынка невозможен без ясного этического каркаса и единых стандартов, которые одинаково защищают интересы всех участников рынка данных», — сказала генеральный директор IDX Светлана Белова.

Представители IDX войдут в состав профильных комитетов Ассоциации. В частности, в Правовом комитете компания сосредоточится на вопросах соответствия технологий идентификации требованиям законодательства и формировании правовых основ доверенного оборота данных. В R&D-комитете – на разработке и применении предварительных национальных стандартов, которые станут основой для сертификации решений и формирования единых правил на рынке конфиденциальной аналитики.

Кроме того, IDX примет участие в реализации концепции нового общественного договора в сфере данных, разработанной АБД. Подход позволит использовать современные технологии для выстраивания сотрудничества на принципах взаимной выгоды, где данные — основа доверия между бизнесом, государством и обществом.