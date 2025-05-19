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Сулейманова Лариса
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС 1
Сулейманова Лариса и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1581 1
|Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
|Россия - Молчановский район - Молчаново 7 1
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Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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