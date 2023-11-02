Жители почти 1,5 тыс. домов Омска получили доступ к домашнему интернету МТС

МТС построила сеть фиксированной связи на территории Советского округа Омска. Жители правого берега Иртыша смогут экономить до 40% ежемесячно на домашних, мобильных и других сервисах МТС, объединяя их в один «пакет».

Доступ к домашним сервисам МТС получили жители почти 1,5 тыс. многоквартирных домов, расположенных в микрорайонах Академический, Заозерный, Серебряный Берег, городок Нефтяников, СибНИИСХоз, Старгород и других районах Советского округа. Абоненты смогут подключить комбо-тариф, объединяющий домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c, цифровое телевидение, мобильную связь, а также онлайн-кинотеатр Kion. При этом оплачивать все услуги можно по единому счету.

«Мы постоянно расширяем возможности нашей экосистемы для своих клиентов. Сейчас каждый второй абонент нашего домашнего интернета в Омске сокращает свои расходы на связь, подключая именно такие комбо-предложения. Это позволяет омичам экономить до 40% ежемесячно. А большие семьи могут выбрать специальный тариф, в котором интернет и звонки можно поделить на несколько человек», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.