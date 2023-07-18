МТС улучшила покрытие 4G для омских грибников

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. В результате проведенных работ МТС обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом участка железной дороги из Омска до станции Любинская. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Омск Пассажирский – Любинская общей протяженностью более 100 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с получили омичи, которые пользуются электротранспортом, чтобы добраться до дачи или в лес на сбор грибов и ягод. Теперь пассажиры пригородных поездов смогут на всем пути пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео. Такие же возможности доступны жителям сел Мельничное и Федоровка, разъезда Петрушенко и других малых населённых пунктов, расположенных вдоль железной дороги.

«МТС планомерно улучшает качество мобильной связи в пригороде Омска, а также на наиболее популярных региональных направлениях. Чаще всего профессионалы и любители «тихой охоты» отправляются в леса Омского и Любинского районов, где можно собрать грибное и ягодное ассорти на любой вкус. Качественная связь и быстрый интернет вдоль железной дороги сделают такие поездки более комфортными, а в случае опасных ситуаций – помогут быстро установить контакт со службами спасения и родными», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Ранее МТС значительно улучшила качество связи в Омске и пригороде, а также в популярных туристических локациях края – на озере Ик и на страусиной ферме в селе Усть-Заостровка.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.