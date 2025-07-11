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МТС прокачала сеть для жителей и гостей Исилькуля

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в городе Исилькуле Омской области. После установки дополнительной базовой станции горожанам и многочисленным туристам, приезжающим в Исилькуль на выходные, в любой точке города доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовая станция МТС выведена в эфир в южной части Исилькуля, недалеко от озера Городище. Высокое качество мобильного интернета МТС позволит жителям улиц Крупской, Садовой, Пригородной и Энергетиков всегда оставаться на связи, работать и учиться онлайн, а отдыхающим – делиться впечатлениями в мессенджерах и соцсетях, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в крупных городах и районных центрах, но и в тех местах, куда омичи приезжают отдыхать. Исилькуль – популярное направление для туристических поездок на уикенд. Сюда приезжают, чтобы познакомиться со старинным городом, посетить храм с уникальными фарфоровыми иконостасом, побывать на мастер-классе ткачеству и изготовлению глиняной свистульки, а также сфотографироваться в народных костюмах. Мы хотим, чтобы туристы могли без труда пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. В то же время горожане смогут еще комфортнее пользоваться различными цифровыми сервисами – от госуслуг и дистанционной записи к врачам до онлайн-кинотеатров и платформ для удаленной работы», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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