Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, облачный провайдер CloudMTS помог разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности Gems Development в развитии проекта комплексной геоинформационной системы города Казань. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило ИТ-компании сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Омская ИТ-компания Gems Development разрабатывает и поддерживает государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и системы управления развитием территории на базе собственной платформы GeoMeta.

Для развития модуля «Городская аналитика» комплексной муниципальной геоинформационной системы в Казани потребовалось увидеть распределение автомобилей по территории города и места их скопления. Информация о расположении транспорта в городе может быть использована для различных целей, начиная от планирования размещения парковочных мест до оценки фактического уровня автомобилизации. Кроме того, система может выявить участки, где имеет место парковка на газонах.

В основу инструмента, разработанного Gems Development, легло распознавание транспортных средств с помощью машинного зрения. Для обучения и работы нейросети ИТ-компания использовала Сompute cloud на базе графических ускорителей в виртуальной инфраструктуре CloudMTS.

«С помощью аренды аренда виртуальной инфраструктуры омский бизнес может снизить расходы в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверов. В основном клиенты арендуют вычислительные ресурсы и переносят в облако такие функции, как клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы и почту, системы управления базами данных и многое другое. Если говорить про ИТ-компании региона, в CloudMTS им доступны услуги для разработки и тестирования ПО, среди наиболее востребованных – сервисы для управления кластерами и облачные системы управления базами данных», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кратчайшие сроки, а специалисты CloudMTS помогли рассчитать необходимые ресурсы и добились того, чтобы нам не пришлось приостанавливать работу компании. Мы работаем с большими объемами пространственных данных, поэтому для нас важно, что МТС гарантирует доступность системы на уровне 99,5% и обеспечивает техническую поддержку в режиме 24/7. При этом инфраструктура провайдера позволяет нам легко масштабировать наши системы и быть готовыми к оперативной реализации новых проектов», — сказал представитель Gems Development Георгий Пашнин.

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Gems Development – разработчик систем обеспечения градостроительной деятельности. География проектов насчитывает несколько десятков городов, в числе которых Красноярск, Екатеринбург, Волгоград и другие города и регионы. Системы помогают автоматизировать услуги в сфере строительства и принимать решения на основе данных. Например, решения о строительстве новых объектов социальной инфраструктуры там, где в них имеется наибольший дефицит, выбирать наилучшие места для размещения рекламных конструкций или объектов благоустройства, а также выдавать автоматически сформированные в системе разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию зданий.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.