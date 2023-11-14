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Омичи стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте количества звонков через интернет в Омской области. Объем голосового трафика LTE в регионе увеличился более чем в два раза по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология VoLTE обеспечивает высокое качество вызовов и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Благодаря высокоскоростному соединению уменьшается расход заряда батареи при частых звонках, так как на устройстве активной остается только связь 4G. Также сохраняется многозадачность абонента: во время разговора можно параллельно использовать интернет-соединение на телефоне для общения в мессенджерах, использования электронной почты или загрузки «тяжелого» контента и файлов.

«VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием везде, где есть наша сеть LTE. В Омской области это более 90% территории. При этом мы продолжаем увеличивать покрытие в регионе, чтобы сервис передачи голосовых данных через интернет был доступен максимальному числу жителей области. Такие звонки отличает высокое качество «голоса», что особенно актуально в периоды высокой нагрузки на сеть, например, в праздничные дни», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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