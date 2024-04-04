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МТС включила 4G-интернет в промышленной зоне Омска

ПАО «МТС» запустила новые базовые станции в промышленной зоне Омска. В результате проведенных работ высокоскоростная сеть 4G покрыла территорию одного из крупнейших предприятий региона и торгово-промышленные объекты, расположенные неподалеку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с впервые заработал на площадке Омского нефтеперерабатывающего завода. В зону покрытия обновленной сети входит территория предприятия, а также расположенные поблизости склады, компании по продаже и ремонту автомобилей и пункты приема вторсырья. После появления LTE промышленному гиганту станут доступны цифровые сервисы, которые требуют наличия высокой скорости мобильного интернета и бесперебойной качественной связи: облачные решения с мобильным доступом к данным, телефония с облачным хранением и возможностью подключения мобильных телефонов сотрудников, умное видеонаблюдение и другие инновационные бизнес-сервисы, а предприятия малого бизнеса смогут пользоваться онлайн-кассой, виртуальной АТС и охранными системами, а также вести электронный документооборот.

«Крупные предприятия уделяют большое внимание автоматизации производственных процессов, которая дает возможность оптимизировать расходы и повысить безопасность и эффективность труда. А малому бизнесу мобильный интернет необходим для оперативной коммуникации с персоналом и клиентами. Наша новая сеть LTE, покрывающая территорию промышленной зоны, может стать фундаментом для внедрения ИТ-решений, которые будут работать без перебоев даже в моменты пиковых нагрузок. Кроме того, сотрудники всех расположенных здесь компаний смогут продолжать пользоваться всеми уже привычными сервисами – социальными сетями и мессенджерами, онлайн-банками, интернет-магазинами», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживая 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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