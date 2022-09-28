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В микрорайоне Амурский-2 МТС разогнала скорости мобильного интернета

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей пятидесяти новых многоэтажек в Омске, расположенных в микрорайоне Амурский-2. Благодаря установке дополнительных базовых станций на территории микрорайона скорость интернета в сети LTE у пользователей выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Несколько десятков тысяч жителей микрорайона смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, удаленно учиться и работать, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, играть в «тяжелые» игры даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.

Также новые скорости будут доступны на территории магазинов, кафе и скверах, расположенных в периметре микрорайона. Это позволит собственникам недвижимости оценить не только качество проживания в новостройках, но и цифровой комфорт с МТС.

«В зонах плотной жилой застройки сигнал сотовой связи может быть неуверенным, ведь на его пути находятся множественные железобетонные конструкции. А по мере ввода новых домов ещё и увеличивается нагрузка на сеть — абонентам может стать тесно в канале связи. Для того, чтобы расширить пропускную способность сети и улучшить сигнал в густонаселенных или развивающихся кварталах, мы устанавливаем дополнительное оборудование LTE», - отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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