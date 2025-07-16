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Мобильная связь МТС пришла еще в 16 малых сел и деревень Омской области

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получили в общей сложности около 6000 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, мобильная сеть МТС заработала в деревнях Кудряевка и Николайполь Исилькульсткого района, деревне Меркутлы и села Талбакуль Колосовского района, деревнях Интенис и Карманово Саргатского района, деревнях Утузы и Ураш Тевризского района. Оператор также принял в свою сеть жителей деревень Яготово (Большереченский район), Новооблонь (Горьковский район), Слобода (Знаменский район), Покровка (Нижнеомский район), Бобровка (Тарский район), 1-е Комиссаровское (Шербакульский район) и села Никольск (Усть-Ишимский район). Сеть LTE МТС также впервые стала доступна жителям аула Кара-Терек Марьяновского района.

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цифровизация

В каждом из 16 сел и деревень проживает менее 500 человек – доступ к сети LTE малые населенные пункты получают по программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». С появлением быстрого мобильного интернета сельчане могут пользоваться сервисами госуслуг, онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, общаться по видеосвязи, работать и учиться онлайн.

«Стабильная современная мобильная связь – это не только цифровой комфорт, но и важное условие для безопасности. Уверенное покрытие сети позволяет оперативно вызвать скорую, другие экстренные службы или просто позвать знакомых на помощь. Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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