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МТС обеспечила интернетом популярную у омичей страусиную ферму

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным интернетом село Усть-Заостровка Омского района. Вблизи поселка находится одно из любимых мест отдыха омичей — страусиная ферма, а также загородный отель «Irtysh Riviera» и апарт-отель «Линкер–парк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

После запуска базовой станции многочисленные посетители фермы, а также постояльцы отелей и 1000 местных жителей могут пользоваться скоростного мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/сек.

Мобильным интернетом МТС обеспечены все объекты туристической инфраструктуры, расположенные на территории Омского Прииртышья – ферма и база отдыха «Омский страус», загородный отель «Иртышская Ривьера» и «Линкер–парк». Ежегодно Усть-Заостровка привлекает тысячи любителей отдыха на природе, которым необходимо оставаться на связи даже за городом.

«Впереди нас ждет летний туристический сезон, и берега Омского Прииртышья снова станут местом притяжения для горожан. С помощью Big Data мы выяснили, что в прошлом году их посетили на 20% больше омичей, чем годом ранее. В начале июня страусиная ферма откроется после восьмимесячной «зимовки» и примет первых гостей. Ожидая очередной наплыв посетителей и рост трафика, мы приняли решение усилить сеть в этой локации, чтобы наши абоненты могли оставаться онлайн и пользоваться сервисами экосистемы МТС даже в условиях дикой природы», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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