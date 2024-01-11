МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, открывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Слушатели узнают, как писать хиты, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения. По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами «МТС Лейбла» и попадет в ротацию на «МТС Музыке». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты «МТС Лейбла». В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне. Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет. Обучение бесплатное по регистрации на платформе «Поколение М».

По итогам программы обучения молодые музыканты запишут кавер или трек с авторским материалом. Наиболее яркий участник программы получит возможность выпустить совместную композицию с артистами – преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 г.

«Подростков из Омской области ежегодно можно увидеть в числе призеров проекта «Поколения М». Например, в прошлом году Екатерина Кирпун стала бронзовым призером вокального конкурса SUPER-HIT, а Мария Деденева попробовала себя в роли художника-иллюстратора и в результате стала соавтором электронной энциклопедии будущего. В этом году мы решили поддержать молодых артистов и помочь им сделать первые шаги на сцене – настоящей или виртуальной. Отмечу, что обучение на нашей цифровой платформе бесплатно и доступно ребятам из малых и отдаленных населенных пунктов», – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

***

«МТС Лейбл» – новое направление работы с артистами внутри экосистемы. «МТС Лейбл» нацелен на выращивание новых артистов по всем направлениям и интеграцию их контента в другие продукты компании. Сотрудничество с артистами осуществляется по нескольким моделям: классическая дистрибуция и 360. Контракты 360 подразумевают полный цикл ведения музыкального проекта, включая поддержку в управлении правами и их монетизации, маркетинг и промо, авансирование, концертную деятельность, работу с каталогами и создание новых произведений.

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием Безопасность

«МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

«Поколение М» – это образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 млн руб., которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.