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Организации Омской области стали в четыре раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

ПАО «МТС» зафиксировала рост подключений к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди организаций Омской области. В 2024 г. количество проведенных встреч и вебинаров на онлайн-платформе увеличилось в четыре раза по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми активными пользователями платформы стали промышленные предприятия (55% от всех онлайн-встреч), на втором месте образовательные учреждения (25%), на третьем – ИТ-компании и госсектор (по 10%). Чаще всего платформу использовали для проведения дистанционных консультаций, вебинаров и конференций, которые позволяли оптимизировать образовательный процесс.

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Использование функций на основе искусственного интеллекта при проведении дистанционных встреч стало трендом 2024 г. Самой популярной функцией оказалось размытия или замены фона, во время онлайн-встреч ею пользовался каждый второй человек. Востребованы были также функции автоматической расшифровки (22% случаев применения ИИ) и шумоподавление (13%). Многие пользователи прибегали к формированию кратких итогов онлайн-встреч, что позволяло не смотреть видеозапись целиком, а сфокусироваться на главных тезисах.

«Тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется. Мы отмечаем рост числа пользователей нашей платформы, а также количество встреч, проведенных с ее помощью. По этой причине мы постоянно ее совершенствуем, добавляя все новые функции. Например, недавно на платформе реализовали функцию ИИ-помощника для встреч, который подведет итоги онлайн-собраний, составит информационные сводки и даже определит ключевые тем, которые обсуждались в чатах», – сказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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