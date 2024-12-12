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Арестован глава Минцифры Омской области

В Омске задержан Денис Цуканов, министр цифрового развития и связи области, заместитель председателя областного правительства. О причинах пока ничего неизвестно.

Арест регионального чиновника

В Омске 12 декабря 2024 г. задержан и отправлен в Москву министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов, как выяснило местное издание «Город55». Меру пресечения чиновнику определит столичный Басманный суд.

На сегодняшнем заседании комитета финансовой и бюджетной политики Законодательного собрания Омской области Цуканов отсутствовал, но об освобождении его от занимаемых должностей пока заявлено не было. Подробности уголовного дела не разглашаются.

Претензий нет

В чем обвиняется Цуканов, не известно. О заявлениях правоохранительных органов по этому вопросу пока нет информации.

Но депутат Госдумы от Омской области Андрей Алехин считает, что на занимаемых на данный момент постах Цуканов ни в чем не провинился.

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Правительство Омской области
Денис Цуканов пока еще является главой Минцифры Омской области

«Я предполагаю, что грехи еще оттуда, не из Омска, а с прежней работы. Не исключаю, что из Донбасса, но утверждать ничего не могу, так как официальных комментариев все еще не было. Здесь, в Омске, особых претензий к Цуканову нет», — сказал Алехин.

В качестве министра в Омской области он координировал деятельность областных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций по вопросам цифровизации отраслей экономики в курируемой ими сфере, создания и развития инфраструктуры услуг связи, развития кадрового потенциала ИТ-отрасли, указано на сайте ведомства.

Послужной список

В Правительстве ДНР Цуканов работал до назначения Министром цифрового развития и связи Омской области и заместителем председателя областного правительства в июле 2023 г. Он исполнял там с октября 2022 г. по май 2023 г. обязанности замглавы правительства республики - руководителя Аппарата Правительства, по данным TAdviser.

До этого — с 2014 г. по 2022 г. — был заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

И на Донбассе, и в Минпромторге России Цуканов работал вместе с нынешним губернатором Омской области Виталием Хоценко.

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Безопасность

Начинал свою трудовую деятельность Цуканов в 2004 г. в качестве заместителя директора по экономике и финансам строительной организации ООО «Питерстройметалл» в Санкт-Петербурге, где с 2010 г. по 2012 г. поработал также в городской администрации.

Из коммерческих организаций в послужном списке Цуканова также значатся ООО «НМС Холдинг» (г.Ставрополь) и ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Анна Любавина

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