Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Омская область Русско-Полянский район Русская Поляна
СОБЫТИЯ
|04.02.2026
|«МегаФон» укрепил сеть в Русско-Полянском районе 1
|04.10.2023
|«Мегафон» усилил сигнал LTE в Омских селах 1
|28.10.2013
|МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
|27.03.2012
|«Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10063 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 1
|Беззубкин Игорь 38 1
|Сергиенко Андрей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.