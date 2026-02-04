Разделы

Россия СФО Омская область Русско-Полянский район Русская Поляна

Россия - СФО - Омская область - Русско-Полянский район - Русская Поляна

СОБЫТИЯ


04.02.2026 «МегаФон» укрепил сеть в Русско-Полянском районе 1
04.10.2023 «Мегафон» усилил сигнал LTE в Омских селах 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
27.03.2012 «Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10063 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6716 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9436 2
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1103 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Беззубкин Игорь 38 1
Сергиенко Андрей 14 1
Россия - СФО - Омская область 745 3
Россия - СФО - Омская область - Черлакский район - Черлак 16 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 2
Россия - Калинино 11 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 2
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 23 2
Россия - СФО - Омская область - Муромцевский район 6 1
Россия - СФО - Омская область - Москаленский район - Москаленки 3 1
Азовское море - Азовское побережье 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 113 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
