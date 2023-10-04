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«Мегафон» усилил сигнал LTE в Омских селах

Около 3000 жителей из Сухого, Калинино и Шухово получили новое стабильное интернет-соединение, а скорость передачи данных в устройствах сельчан выросла в среднем на 15%. Это стало возможным благодаря модернизации существующего телеком-оборудования «Мегафона» в поселениях Омской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Связисты «Мегафона» провели плановую модернизацию оборудования и запустили дополнительный слой LTE в среднечастотном диапазоне. Этот спектр 4G обеспечивает уверенное покрытие территории и запас емкости для обслуживания абонентов. Средняя скорость передачи данных в зоне действия базовых станций в среднем выросла на 10-15%. Проведенный апдейт сети 4G позволит сельчанам комфортно решать рабочие вопросы через интернет, а также поддерживать связь с родными и близкими.

Самое удаленное и малочисленное село, в котором провели работы по улучшению качества связи, – Шухово Знаменского района. В нем проживает около тысячи человек. Чтобы добраться до поселения из областной столицы на автомобиле потребуется почти пять часов. Несмотря на сравнительно небольшое количество жителей, в августе 2023 г. пользователи «прокачали» почти в 2,5 раза больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. При этом разговаривать также стали больше: трафик вырос в 1,5 раза.

Также инженеры оператора улучшили связь в поселке Сухое Горьковского района и Калинино Русско-Полянского района. При этом из них более интернет-активным оказалось Сухое. Только за последний летний месяц его жители израсходовали 16 ТБ данных. Для сравнения, такого объема информации хватит чтобы в течение года беспрерывно смотреть фильм «Вызов» в HD качестве.

«Мы активно развиваем сеть в третьем по величине регионе Сибири, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи как в крупных населенных пунктах, так и небольших поселениях. За последние полгода объем мобильного трафика в Омской области увеличился на 15%, – сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области. – Например, только за август в Сухом, Калинино и Шухово зафиксирован рост общего трафика в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому при формировании планов по модернизации текущих объектов связи и строительству новых, мы стараемся максимально учесть возросшие потребности абонентов и провести работы на сети там, где это необходимо».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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