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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Россия ПФО Оренбургская область Акбулак

Россия - ПФО - Оренбургская область - Акбулак

СОБЫТИЯ


13.08.2026 В Оренбуржье «МегаФон» охватил 4G-сигналом десятки километров федеральной трассы 1
07.02.2024 По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке 1
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced 1
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100% 1
17.04.2007 Казахстан наращивает производство газа 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10760 3
Ростелеком 10957 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5670 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9515 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18048 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4446 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16278 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3275 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3725 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10174 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26824 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9798 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11821 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 1
Могилин Артём 6 1
Анисимов Михаил 15 1
Измухамбетов Бахтыкожа 5 1
Пикульников Никита 38 1
Провоторов Александр 158 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 698 3
Россия - РФ - Российская федерация 166382 2
Казахстан - Республика 6055 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 487 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 21 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 73 1
Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь 15 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 34 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 57 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык 12 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Сорочинский округ - Сорочинск 14 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1196 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 793 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1548 1
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 316 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7545 1
Энергетика - Energy - Energetically 5861 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2827 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 241 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8084 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 707 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3988 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6177 1
Казахстан Сегодня 310 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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