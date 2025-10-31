Разделы

МТС пришла с новыми технологиями в Новый мир Комсомольского района

МТС обновила покрытие мобильной связи в селе Новый Мир Комсомольского района. Специалисты перераспределили частоты устаревшего диапазона 3G в пользу современного LTE. Теперь одномоментно без потери скорости к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Такой перевод частот не соответствующего современным требованиям 3G на связь четвертого поколения называется рефарминг. Технические специалисты МТС полностью завершили модернизацию мобильной сети, которая затронула все базовые станции поселка. Это позволило ускорить передачу данных в среднем на 25% и обеспечить доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Кроме того перевод частот обеспечил беспрепятственное прохождение сигнала в здания со сложной архитектурой, такие как школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, пожарная часть, магазины, пекарня.

«Мы постепенно переводим радиочастоты на современный стандарт LTE, так как 3G уже перестает отвечать растущим запросам абонентов. Эту работу мы ведем с 2015 г, постепенно модернизируя новые территории. Так мы успешно провели рефарминг в Ванино и Ванинском районе, на Комсомольской трассе, в Хабаровске и Хабаровском районе. До конца года на связь четвертого поколения перейдет Комсомольск-на-Амуре. Для нас важно, чтобы жители даже небольших населенных пунктов Хабаровского края имели доступ к цифровым сервисам того же уровня, что и в крупных городах», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Поселок Новый Мир находится в Комсомольском районе Хабаровского края. Он был образован в середине XX века как перспективный сельскохозяйственный и логистический центр. Население поселка составляет около 1500 человек. Поселок развивается, а его жители работают в местных агропредприятиях, занимаются лесным хозяйством и содержат личные подсобные хозяйства. Качественная мобильная связь для них — это не только способ общения, но и важный инструмент для ведения бизнеса, доступа к государственным услугам и онлайн-образованию.

