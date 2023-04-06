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«Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения в столице и 10 районах края. После проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета 4G и качество связи для всех абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет почти миллион дальневосточников. В некоторых населенных пунктах, таких как село Венюково, мобильный интернет «Мегафона» появился впервые, ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, а также более эффективное проникновение в закрытые помещения.

После проведенных работ еще больше абонентов Вяземского, Нанайского, Комсомольского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского, Ванинского, Солнечного и района имени Лазо могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, улучшения помогли расширить территорию действия VoLTE – технологии, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

Улучшения коснулись как крупных городов Хабаровского края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советская Гавань и других, так и небольших сел, в самом малочисленном проживает всего 29 человек.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Качественная передача данных также доступна рабочим и вахтовикам, работающим на многочисленных предприятиях этих районов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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