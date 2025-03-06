Улов мобильного трафика на «Серебряной корюшке» вырос почти на 50%

Гости и участники ежегодного конкурса рыбаков «Серебряная корюшка» в 2025 г. использовали почти на 50% больше мобильного интернета, чем в день фестиваля годом ранее. Мероприятие проходило в Советской Гавани, на массовую подледную рыбалку приехали любители из Хабаровска, Бикинского округа, Нанайского, Ванинского районов и Еврейской автономии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Большая рыбалка в Советской Гавани проходила уже в 20-ый раз. При этом аналитики «МегаФона» отмечают, что с каждым годом зрители и участники все активнее используют мобильный интернет для отправки сообщений, размещения постов в социальных сетях и видеотрансляций. Так, в 2025 г. трафика, затраченного пользователями во время фестиваля, хватило бы для непрерывного просмотра в качестве 4К фильма «Особенности национальной рыбалки» в течение трех месяцев.

Вместе с тем, количество голосовых вызовов на «Серебряной корюшке» в 2025 г. было меньше, чем обычно — продолжительность телефонных разговоров сократилась на 2%. Специалисты не исключают, что большая часть участников решила следовать народной мудрости «Болтуна видать по слову, а рыбака по улову». По окончанию мероприятия организаторы фестиваля сообщили, что за отведенный час на удочки рыбаков попались одна корюшка, три наваги и пять бельдюг.

«В программах развития сети 4G мы особое внимание уделяем местам проведения массовых мероприятий. На базовой станции, в зоне работы которой находится фестивальная локация, увеличена емкость и территория покрытия. Приехав на мероприятие участники и гости могут комфортно пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, а организаторы оперативно решать возникающие вопросы с помощь мессенджеров и электронной почты», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.