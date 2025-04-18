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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Ред Софт» и Минцифры Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Ред Софт» и Министерство цифрового развития Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает проведение совместных мероприятий, направленных на достижение технологической независимости от иностранного оборудования и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Партнерство между «Ред Софт» и Министерством цифрового развития Камчатского края включает несколько направлений работы, среди которых: подготовка и реализация концепции цифровой трансформации Камчатского края; создание и развитие информационных систем, электронных сервисов для нужд Камчатского края; изучение и тестирование перспективных технологий и продуктов; автоматизация рабочих мест; обеспечение информационной безопасности; импортозамещение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; популяризация ИТ-профессий, повышение цифровой грамотности и развитие цифровых компетенций у школьников и студентов Камчатского края.

Для успешной реализации этих задач будут созданы специальные рабочие группы. Также «Ред Софт» и Минцифры Камчатского края договорились обмениваться полезной информацией и использовать отечественные ИТ-технологии для взаимодействия.

«Сегодня мы сделали важный шаг вперед, укрепив сотрудничество между регионом и крупным российским производителем ПО – компанией «Ред Софт». Мы уверены, что вместе сможем обеспечить информационную безопасность и независимость Камчатского края от иностранных решений», – сказал Николай Киселев, врио заместителя председателя правительства Камчатского края – министра цифрового развития Камчатского края.

«Мы гордимся возможностью внести вклад в цифровое будущее Камчатки. Совместная работа позволит нам создать эффективную ИТ-инфрастуктуру в учреждениях и на предприятиях региона, а также повысить уровень подготовки местных специалистов», – сказал Алексей Булычев, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Ред Софт».

В рамках партнерства эксперты «Ред Софт» обучат системных администраторов и пользователей Камчатского края работе с ИТ-продуктами компании, а также помогут в организации центров компетенций по импортозамещению и в проведении профориентационных мероприятий для школьников и студентов региона. Рабочие места в образовательных организациях Камчатского края будут оснащены отечественной операционной системой «Ред ОС» и другими решениями «Ред Софт».

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