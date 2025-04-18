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Булычев Алексей
|18.04.2025
|«Ред Софт» и Минцифры Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве 1
|27.09.2024
|«Ред Софт» и Министерство здравоохранения Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
Булычев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 769 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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