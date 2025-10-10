Получите все материалы CNews по ключевому слову
Леонтьева Светлана
УПОМИНАНИЯ
|10.10.2025
|Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт» 1
|27.09.2024
|«Ред Софт» и Министерство здравоохранения Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
Леонтьева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 946 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4748 1
|Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
