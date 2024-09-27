«Ред Софт» и Министерство здравоохранения Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Ред Софт» и Министерство здравоохранения Амурской области объявляют о партнерстве. Соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению региональной экономики через инновационные ИТ-технологии. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Стратегическое партнерство между отечественным разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» и Министерством здравоохранения Амурской области направлено на внедрение отечественных ИТ-решений, способствующих повышению эффективности управления медицинской отраслью региона. Обе стороны уверены, что соглашение поможет внедрить передовые технологии в Амурской области и создаст благоприятные условия для развития ИТ-сектора.

«С радостью объявляем о заключении важного договора с Министерством здравоохранения Амурской области. Это подтверждает нашу общую цель укрепить экономику региона с помощью новейших ИТ-технологий. Уверены, что это сотрудничество значительно ускорит процесс импортозамещения, улучшит систему здравоохранения и поддержит местные предприятия. Совместно мы работаем над внедрением отечественных решений, которые помогут повысить качество предоставления медицинской помощи населению», – сказал руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами компании «Ред Софт» Алексей Булычев.

«Для здравоохранения, как для отрасли, относящейся к критической информационной инфраструктуре, очень важен переход на отечественные решения, безопасность которой подтверждена Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. Мы в прошлом году перевели 1,65 тыс. рабочих мест под управление операционной системы «Ред ОС», получили положительные отзывы от врачей и системных администраторов. В этом году переводим еще 220 автоматизированных рабочих мест и 50 серверов на системы «Ред ОС». Соглашение с компанией, это подтверждение нашей стратегической цели по отказу от импортного программного обеспечения», – сказала заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.