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ИТ в госсекторе
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В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» компания «Транстелеком» обеспечит возможность доступа к сети интернет для 896 социально значимых объектов в Краснодарском крае. Из них 330 культурно-досуговых учреждений, 272 общеобразовательных организации, 243 фельдшерско-акушерских пункта, 43 органа исполнительной власти, а также объекты МЧС и Росгвардии.

«Объем подключений значительный, эпидемиологическая ситуация сложная, при этом работы идут в штатном режиме. Все заявленные в государственном контракте технические параметры доступа будут обеспечены нашими специалистами», - подчеркнул директор макрорегиона Кавказ «Транстелекома» Виталий Соловьев.

«Совместно с ТТК мы ищем оптимальные решения по обеспечению доступа к интернету для сотен краевых социально значимых объектов. Это повышает качество жизни на местах, ведь благодаря современным каналам коммуникации и цифровым технологиям можно эффективно решать поставленные задачи, быть на связи с родными и близкими, расширить возможности доступа к онлайн-образованию и телемедицине, получению госуслуг», - рассказал руководитель Департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Подключение к сети передачи данных социально значимых объектов ведется с 2019 года в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Основная цель нацпрограммы – надежный, быстрый и доступный интернет для граждан.

Провайдеры, ответственные за подключение СЗО к сети передачи данных в каждом конкретном регионе, были определены по итогам открытого аукциона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. К СЗО относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, организации, управляющие особо охраняемыми природными территориями, организации культуры. «Транстелеком» подключает к сети передачи данных социально значимые объекты в ряде регионов Российской Федерации.

Владимир Бахур

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