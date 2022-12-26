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CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Размеры объектов недвижимости региональных ИТ-руководителей продолжают расти: во всех категориях рейтингов CNews Analytics появились новые участники с еще большим метражом по сравнению с предыдущим рейтингом. И надо отметить, что в отличие от федеральных ИТ-чиновников, региональные задекларировали только российскую недвижимость.

Капитал в квадратных метрах

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». На основании этих данных CNews публикует информацию о находящихся в собственности региональных ИТ-чиновников квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости.

Латифундисты «от ИТ»

Самыми крупными землевладельцами по-прежнему остаются Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области, и Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Сергею Орлову, как и в 2020 г., принадлежат семь участков общей площадью 1678,22 соток (1635 соток; доля в 1/4 в 0,38 сотки; 93/679 в 6,79 сотки; 16,64; 15; 6; 4,56 сотки). Также в его собственности два дома (32,5 кв. м и 180,2 кв. м), четыре квартиры (5/16 в 63,6 кв. м; 37,5 кв. м; 52,8 кв. м и 40,8 кв. м) и доли в строениях (1/3 в 385,5 кв. м и 1/4 в 5,8 кв. м).

Не изменился состав недвижимости и у Андрея Посаженникова. Министру принадлежат 1100 соток (доля 1/44 в участке 48 400), супруге — участок площадью 40,62 сотки. В собственности чиновника есть также квартира (101,4 кв. м) и гараж (23,7 кв. м), супруга владеет домом в 186,8 кв. м.

Третью строчку рейтинга занял впервые участвующий в нем Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области. Он с 2019 г. владеет двумя земельными участками с площадями 290 и 15 соток, домом (293 кв. м.) и квартирой площадью 104,9 кв. м (пополам с супругой). Супруге также принадлежит квартира в 35,3 кв. м.

Впервые в рейтинг вошел и Владимир Трегуб, с апреля 2022 г. — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (ранее он занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым). Ему принадлежат 150 соток, его супруге — 14,1 сотки. Также чиновник владеет 5 кв. м нежилого помещения, а его супруга — домом в 102 кв. м, нежилым помещением в 32,5 кв. м, в собственности несовершеннолетнего ребенка — половина квартиры площадью 60,6 кв. м.

Замыкает пятерку еще один новый участник рейтинга Мария Литовко, заместитель губернатора Севастополя, с двумя участками (25 и 101,2 сотки), которыми чиновник владеет с 2019 г. А в 2021 г. Мария Литовко приобрела квартиру площадью 58,7 кв. м.

Дома, в которых помогают стены

Лидером по метражу домов стал Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия. В его собственности три дома (165,2 кв. м; 50,6 кв. м; 448,9 кв. м), четыре земельных участка общей площадью 66,9 сотки (8; 15,9; 9,4; 33,7 сотки), гараж (20,2 кв. м), баня (58,4 кв. м), хозблоки (9,2 кв. м и 12 кв. м), беседка (47,1 кв. м), строение (132,5 кв. м.). Супруге принадлежат квартира площадью 134,7 кв. м и помещение в 2,5 кв. м.

Лидер прошлого рейтинга Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, опустился на вторую строчку. Его супруге по-прежнему принадлежат два дома общей площадью 641,9 кв. м (246,4 и 395,5 кв. м), три участка общей площадью 56,51 сотки (15, 10,11 и 31,4 сотки); три квартиры с размерами в 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м; два машиноместа (12,9 и 11,4 кв. м) и хозблок в 24 кв. м. Сам Роман Марков владеет только квартирой с площадью 99,7 кв. м.

Куратор цифровой трансформации Республики Татарстан Шамиль Гафаров, занимающий должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата кабинета министров, — на третьем месте благодаря недвижимости супруги. У нее в собственности дом площадью 634,1 кв. м; а также три земельных участка: 16,2, 11,8, 24,9 сотки, гараж в 107,6 кв. м.

Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края, занял четвертое место. Ему принадлежат два дома — 325,7 кв. м (пополам с супругой) и 244,9 кв. м, — а также четыре земельных участка: 10,3 сотки (половина доли, для ведения личного хозяйства), участки под ИЖС с площадями 1230, 630, и 1369,8 сотки, последний — пополам с супругой. Помимо этого он владеет машиноместом в 15,8 кв. м, боксами 44,1 кв. м и 40,4 кв. м (оба — пополам с супругой). У супруги, кроме того, есть два нежилых помещения с площадями 84,8 и 74,6 кв. м.

На пятом месте — ранее занимавший вторую позицию рейтинга Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области. Его супруге принадлежат: дом площадью 437,8 кв. м, участок в 5,45 сотки и доля 804/1000 в квартире площадью 58,9 кв. м. Чиновник владеет только гаражами (30,5 и 32,5 кв. м).

Квартирный вопрос необязательно портит

Первое место в рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами — у упоминавшегося уже Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. Ему принадлежат пополам с женой три квартиры с площадями 270 кв. м, 54,3 кв. м и 81 кв. м. В личной собственности у чиновника — квартира в 163,2 кв. м.

Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает также уже фигурировавший в рейтинге домовладельцев Роман Марков. В его собственности — квартира в 99,7 кв. м, у его супруги три квартиры: 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м.

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Безопасность

Ирина Каклюгина, в октябре 2021 г. назначенная на пост заместителя председателя правительства Московской области (ранее занимала должность министра образования Подмосковья), оказалась на третьем месте. В ее собственности — квартира в 265,5 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 76 кв. м, а также бокс площадью 24,4 кв. м. Супругу чиновницы принадлежат: квартира площадью 54 кв. м, два земельных участка в 15 и 5 соток, дом в 260,9 кв. м, часть жилого дома в 43,5 кв. м.

Куратор цифровой трансформации по Челябинской области Александр Козлов, заместитель губернатора, — на четвертом месте. Его недвижимость: квартира в 83,2 кв. м и доля (47/100) в квартире площадью 137,1 кв. м. Недвижимость супруги чиновника состоит из двух квартир (47,7 и 70,5 кв. м), половины квартиры в 137,1 кв. м. В собственности несовершеннолетнего ребенка Александра Козлова — 3/100 доли в квартире в 137,1 кв. м. Также у чиновника есть гараж площадью 31,8 кв. м, у его супруги — участок в 5 соток и дом в 34,6 кв. м.

На пятом месте — куратор цифровой трансформации по Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора. В его собственности, кроме впечатляющей квартиры площадью 328,5 кв. м, иной недвижимости не задекларировано.

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Недвижимость региональных ИТ-чиновников в 2021 г.

№ 2021 № 2020 ФИО Должность Регион Квартиры в собственности, кв. м Квартиры в собственности супруга или детей, кв. м Квартиры в пользовании, кв. м Земельные участки, кв. м Дом, кв. м Иная недвижимость, кв.м.
1 Сергей Верещагин зампредседателя правительства Красноярский край 270,0 (1/2), 54,3 (1/2); 81,0 (1/2); 163,2 270,0 (1/2); 54,3 (1/2); 81,0 (1/2) 1025,0 (1/2); 1230,0; 630,0; 1369,8 (1/2 и 1/2 у супруги) 325,7 (1/2; 1/2 у супруги); 244,9 машиноместо 15,8; боксы: 44,1 (1/2; 1/2 у супруги); 40,4 (1/2; 1/2 у супруги); 84,8; 74,6 (нежилые помещения в собственности у супруги); в пользовании нежилые строения: баня 50,0; беседка 40,0
2 1 Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 99,7 72,1; 121,8; 126,4 1500,0; 1011,0; 3140,0 (у супруги) 246,4; 395,5 (оба у супруги) машиноместа 12,9; 11,4; хозблок 24,0 (все у супруги); участок 166,0; парковка 10,0; баня (незавершенное строительство) 60,0 ( все в пользовании супруги)
3 Игорь Фрейдин (1) первый зампредседателя правительства Республика Мордовия 134,7 59,0 800,0; 1591,0; 935,0; 3368,0 165,2; 50,6; 448,9 гараж 20,2; баня 58,4; хозблок 9,2; беседка 47,1; хозстроение 12,0; строение 132,5; у супруги помещение 2,5
4 Ирина Каклюгина (2) зампредседателя правительства Московская область 265,5 (общая совместная); 76,0 (1/3) 54,0 1500,0; 500,0 (оба у супруга) 260,9; 43,5 (все у супруга) бокс 24,4
5 Шамиль Гафаров заместитель премьер-министра Республика Татарстан 157,1 1623,0; 1177,0; 2485,0 (все у супруги) 634,1 (у супруги) у супруги гараж 107,6
6 3 Андрей Стрельцов начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Тамбовская область 58,9 (804/1000) 545,0 (у супруги) 437,8 (у супруги) участки под гаражи 32,5; 30,5 (оба в пользовании); гаражи 32,5; 30,5
7 4 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО 50,0 (1/3); 50,0 (1/3 у ребенка) 77,3 1000,0; 819,0; 597,0 (55/128 ); 597,0 (55/128 у супруги); 597,0 (1/64 у ребенка) 75,0 и 292,2 (55/128 ); 292,2 (55/128 у супруги); 292,2 (1/64 у ребенка)
8 Артем Ажгиревич зампредседателя правительства Тверская область 104,9 (1/2) 104,9 (1/2); 35,3 1500,0; 29000,0 293,2
9 5 Константин Пресняков зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 46,4 85,1 1145,0 267,0
10 Валерий Бахин первый замгубернатора Волгоградская область 34,2 (общая совместная) 44,2; 36,6; 94,3 108,8 3000,0 186,1 у супруги машиноместа 13,3; 13,3; в пользовании 28,2 баня; хозпостройка 26,9
11 Татьяна Игнатьева замглавы, руководитель администрации Республика Карелия 101,5 (общая совместная); 109,2 (1/2) 109,2 (1/2) 1650,0 (общая совместная); 1984,0; в пользовании лесной участок 1050,0 149,0; 25,0 (все — общая совместная)
12 Андрей Архипов зампредседателя правительства Саратовская область 99,8 998,0; 400,0 (у супруги) 280,0
13 Александр Козлов замгубернатора Челябинская область 83,2; 137,1 (47/100) 137,1 (1/2); 47,7; 70,5; 137,1 (3/100 у ребенка) 502,0 (у супруги) 34,6 (у супруги) гараж 31,8
14 6 Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 63,6 (5/16); 37,5; 52,8; 40,8 38,0 (1/4); 679,0 (93/679); 1664,0; 1500,0; 456,0; 163500,0; 600,0 32,5; 180,2 385,5 (1/3); 5,8 (1/4)
15 7 Ирина Просвирякова председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодская область 63,8 2417,0 (у супруга) 277,0 (в собственности супруга)
16 Сергей Местников зампредседателя правительства Республика Саха 113,9 (общая совместная); 61,3 1150,0 (общая совместная); 1133,0 (в пользовании) 154,3 (общая совместная) Гараж 43,6; машиноместо 28,2 (общая совместная)
17 Вячеслав Вахрин замгубернатора Тюменская область 328,5
18 12 Игорь Вольфсон министр цифрового развития Республика Мордовия 80,8; 60,3 37,7; 57,5; 45,8 1159,0 (супруги) 45,0 (у супруги) гараж 20,8 (у супруги)
19 Виктор Бочкарев замгубернатора Чукотский АО 33,7; 68,4; 54,4 72,0; 1500,0; 600,0 (у супруги) 145,2; 25,0 (у супруги) Гаражи 19,6; 20,8; 49,8
20 Юрий Маков замгубернатора Костромская область 39,7 (1/2) 172,5 577,0; 178,0; 577,0; 924,0 (все у супруги); 1200,0 (в пользовании супруги) 125,5 (у супруги) гаражи 21,1; 21,6 (оба у супруги)
21 48 Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 32,7; 66,3 64,6 451,0 (1/4 у супруга); 641,0 146,8 (у супруга) машиноместо 11,8 (у супруга)
22 Bячecлaв Цыбикжaпoв зампредседателя правительства Республика Бурятия 114,1; 48,4 1500,0; 996,0 (у супруги); 2054,0 (в пользовании); 2000,0 (в пользовании супруги) 147,8
23 10 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 101,4 4840000,0 (1/44); 4062,0 (супруги) 186,8 (у супруги) гараж 23,7
24 11 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 80,3; 152,8 79,6 (2/3) 1020,0 (супруги) машиноместо 22,3
25 8 Евгений Мирошников первый замгубернатора, министр цифрового развития области Белгородская область 83,6; 70,6 (у супруги) 1500,0 257,0
26 Виталий Снесарь зампредседателя правительства Алтайский край 66,2; 39,0 (9/10 у супруги, 1/9 у ребенка) 1200,0 (4/5, 1/5 у ребенка); 7428,0 (1/176 у супруги) 147,3 (4/5, 1/5 у ребенка) машиноместо 22,4; подвал 4,7 (все у супруги)
27 Николай Афанасов зампредседателя правительства Ставропольский край 120,3 129,7 1068,0 (в пользовании); 770,0 (в пользовании супруги) 270,2 (в пользовании) хоз. строение 439,3 (в пользовании); нежилое помещение 7,0; гараж 14,7; нежилое помещение 752,3 (все у супруги)
28 Станислав Корниенко начальник управления цифрового развития Липецкая область 121,7; 48,3; 44,0 62,4 (1/2 у ребенка)
29 14 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 78,4; 38,7 1156,0; 1002,0 (у супруга) 124,5 30,0 (у супруга)
30 Даниил Гахов председатель комитета цифрового развития Республика Северная Осетия 1000,0 (1/3 у супруги) 120,0; 74,0 (в пользовании); 135,0 (1/3 у супруги)
31 Ирина Войнова замглавы Республика Хакасия 41,9; 34,5; 30,4 1337,0; 1339,0 (оба в пользовании) 127,6
32 Михаил Назаров зампредседателя совета министров Республика Крым 80,4 375,0 (у супруги) 146,2 (у супруги) гаражи 23,2 и 19,1 (у супруги)
33 Людмила Огородова замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Томская область 138,3; 87,9 гараж 21,6 (у супруга); нежилое помещение 416,2 (3469/41620); 12,9
34 15 Николай Степанов министр цифрового развития Республика Алтай 119,1; 35,9 (1/3); 35,9 (по 1/3 у двух детей) 1206,0; 1000,0 (у супруги); 1143,0 (в пользовании) 379,9 (в пользовании); 70,0
35 Александр Брокерт и.о. зампредседателя правительства Республика Тыва 88,7; 68,7 67,0
36 16 Константин Волошин зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи Приморский край 89,2 135,1
37 19 Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 98,7 38,3 1288,0 (1/2 у супруги) 153,9 (1/2 у супруги)
38 Николай Кузнецов замгубернатора Смоленская область 63,0 800,0 (у супруги) 146,5 (у супруги) гараж 25,3 (в пользовании)
39 Вячеслав Федорищев первый замгубернатора, председатель правительства Тульская область 73,3; 107,5 (совместная) 52,5 (1/2) машиноместо 13,3 (у супруги)
40 Алексей Забозлаев замгубернатора Ханты-Мансийский АО 34,6; 99,8 (1/2) 99,8 (1/2); 72,6 780,0 221,3 в пользовании
41 20 Андрей Рудомeткин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 76,8 1200,0 (1/4, по 1/4 у 3 детей); 2597,0 198,5
42 Хасан Хакимов зампредседателя правительства Чеченская республика 29,9; 70,2; 97,8 1478,0; 660,0; 410,0; 600,0; 301,0; 400,0 (все у ребенка) 120,0 (в пользовании)
43 Вячеслав Аленьков зампредседателя правительства Сахалинская область 89,4 38,2 100,8 650,0 (у супруги) 70,2 (у супруги)
44 Сергей Ващенко зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Кемеровская область 113,1 (1/3); 61,7 (1/3) 44,0 (1/4); 113,1 (1/3 у ребенка) 655,0; 498,0 (у супруги) садовый дом 90,7 гараж 23,3; машиноместа 16,0; 16,0 (оба у супруги)
45 21 Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 48,5; 42,9 62,1; 42,7 85,0; 44,4 19,9; 40,2 (у супруги)
46 23 Александр Руппель замгубернатора Краснодарский край 79,0 1202,0 (в пользовании); 1615,0 (по 1/4 у 2 детей) 133,5; 92,0 (оба — по 1/4 у 2 детей) нежилые помещения 58,4; 40,6
47 24 Дмитрий Диденко директор департамента цифрового развития Костромская область 84,0 700,0 106,0 гараж 18,0, баня 54,0
48 Артем Никитин зампредседателя правительства Рязанская область 1187,0 182,4
49 25 Евгений Полуянов министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовская область 60,2 (общая совместная) 572,0 (1/ 2) 240,0 (1/2)
50 45 Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 55,7 (1/3) 92,2; 64,1 (у ребенка) 73,1
51 Юрий Петухов первый замгубернатора Новосибирская область 55,6 118,4 (2/3 у супруги, 1/3 у ребенка) 140,6
52 Рустем Хаматвалиев замминистра цифрового развития и государственного управления Республика Башкортостан 1500,0 169,8
53 27 Игорь Фетисов министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинская область 50,6; 118,6
54 Сергей Говоров первый зампредседателя правительства Кабардино-Балкарская республика 64,1 1794,0 102,5
55 28 Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 29,8 432,0 (1/2); 601,0 1/2 в 263,1
56 Станислав Логинов (3) директор департамента информатизации Тюменская область 79,8 75,0 199,1 (у супруги)
57 Андрей Блощинский замгубернатора Ненецкий АО 63,8; 90,7 65,3 нежилое помещение 20,9
58 Константин Оболтин (4) директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 76,8 76,8 81,3 машиноместо 13,3 (у супруги)
59 Андрей Белозерцев зампредседателя правительства Магаданская область 65,1 87,5 78,2; 43,0 (у ребенка) гаражи 48,4; 21,2; 48,4 (все у супруги)
60 Роман Ядыкин первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханская область 149,2
61 Виталий Тушинов замгубернатора Вологодская область 600,0; 1500,0 (в пользовании); 28,0 (в пользовании, под гаражом) 149,0 (1/4; по 1/4 у супруги и у 2 детей) гараж 28,8 (в пользовании)
62 Степан Воронцов зампредседателя правительства Республика Марий Эл 64 1109,0 (у супруги); 20,0 82,0 (у супруги) гараж 34,6 (у супруги )
63 31 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская республика 84,4 (общая совместная) 60,6 (по 1/2 у супруги и ребенка) 1810,0 кладовая 11,0 (110/2255)
64 Дмитрий Краснов зампредседателя кабинета министров Республика Чувашия 142,3 машиноместо 16,2
65 Руслан Ситников первый зампредседателя правительства Иркутская область 94,3 (1/2); 48,9; 45,7 94,3; 106,9 1000,0; 1000,0 нежилые помещения 18,2; 3,6
66 37 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 59,8 (1/2 у супруги; 1/2 у ребенка) 2969,0; 1300,0; 18,0 78,9 гараж 16,3
67 32 Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 69,4; 69,1 (совместные) 600,0 (в пользовании) 132,2 (в пользовании) машиноместо 13,3
68 Наталья Никольская замруководителя администрации, начальник управления информатизации и защитыинформации Республика Карелия 98,5; 35,1 629,0 25,0 (нежилой) гараж 35,4
69 35 Дмитрий Разумовский замгубернатора, министр цифрового развития Калужская область 111,0 65,3 (1/3) 500,0
70 Владимир Трегуб (5) министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 60,6 (1/2 у ребенка) 15000,0; 1407,0 (у супруги) 102,0 (у супруги) нежилое помещение 5,0; 32,5 (в пользовании у супруги)
71 36 Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 131,0 300,0 (в пользовании)
72 13 Айрат Хайруллин министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан 61,4 53,0 790,0 (долевая); 1027,0; 1008,0 65,4 (долевая)
73 Наталия Катина зампредседателя правительства Самарская область 35,9 68,9 1407,0; 1769,0 90,3
74 Владимир Реунов (6) зампредседателя правительства Брянская область 42,4 (1/3) 111,8 47,1 18,3 (в пользовании) гараж 18,3; машиноместо 14,4 (у супруги)
75 53 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 74,8 /(2/3 у супруги, 1/3 у ребенка); 33,3 626,0 (аренда) 17,5 садовый
76 38 Дмитрий Мироненко министр цифрового развития и связи Магаданская область 46,7; 68,1; 51,7 (1/6) 1536,0 (1/6); 1190,0 (гаражный) нежилое помещение 4,7; гараж 47,9; эл.щитовая 13,9 (479/9277)
77 39 Андрей Артемов член правительства, руководитель департамента ИТ Орловская область 53,4 (1/3); 91,7 68,3 (1/5) 65,2 (в пользовании супруги)
78 Петр Шиловских министр информационного развития и связи Пермский край 74,0 685,0 (у супруги); 1365,0 (в пользовании) 123,0 (дача в пользовании)
79 40 Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 67,5 51,7
80 41 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 75,5 и 41,2 (1/2) 724,0 (1/3); 1144,0 (у супруги) 1/3 в 62,9 (в собственности супруги) машиноместа 23,8; 16,9 (у супруги)
81 42 Евгений Дейкин начальник департамента цифровой трансформации Томская область 70,4 (1/4); 32,0; 12,5 70,4 (1/4, по 1/4 у 2 детей) 65,0 (супруга) 1500,0 (1/2) гараж 18,0; нежилые помещения 75,0; 210,0 (оба в пользовании супруги)
82 Сергей Цукарь министр цифрового развития и связи Новосибирская область 65,8 (1/6); 80,3 47,2 (1|2) 29,0
83 44 Черников Алексей зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 75,1 37,5 238,8 гараж 25,0 (в пользовании)
84 Очир Шургучеев первый зампредседателя правительства Республика Калмыкия 600,0 (1/2 и 1/2 у супруги) 112,5 (1/2 и 1/2 у супруги)
85 Иван Шубин руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москва 73,8; 38,0
86 Евгений Чекин председатель правительства Камчатский край 79,1 (общая долевая) 30,9 51,8
87 Дмитрий Ионин замгубернатора Свердловская область 109,6 87,0; 66,3 (у супруги)
88 Владимир Старков (7) и.о. министра цифрового развития и связи Саратовская область 82,6; 65,9 (1/5); 65,9 (1/5 у ребенка)
89 Станислав Казарин вице-губернатор Санкт-Петербург 76,9 (1/5) 76,9 (1/5 у супруги, по 1/5 у 2 детей) 56,2 19,0; 19,3 56,3 (3/4 у супруги) гаражи 17,3; 17,4
90 Артем Безруков замминистра информационных технологий и связи Нижегородская область 70,8 (1/2) 70,8 (1/2) 1199,0; 453,0 29,4 баня 62,4
91 Владимир Разумков председатель правительства Ульяновская область 45,0; 54,8 43,4 91,0
92 Павел Матюхин зампредседателя правительства Амурская область 67,1 63,3 (1/2 у ребенка) 53,4 в пользовании
93 Андрей Сытник председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 52,3
94 49 Денис Земнухов министр цифрового развития и связи Амурская область 29,5 (1/2); 47,6 29,5 (1/2); 79,9 (1/4) 20,0; 1000,0 (1/2 и 1/2 у супруги) гараж 15,8
95 Артем Хохлов замгубернатора Ростовская область 92,1 37,1
96 Юлия Смирнова председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 90,2 53,7; 114,9
97 Виктор Иконников зампредседателя правительства Архангельская область 88,8 37,8; 56,4 (у ребенка) 1215,0 (в пользовании у ребенка)
98 Юрий Гамзатов министр цифрового развития Республика Дагестан 86,9 300,0 (у супруги)
99 30 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 46,7; 35,7 46,7 (2/24 у двух детей) 61,8 гараж 22,5
100 Аяс Бартан (8) министр цифрового развития Республика Тыва 647,0 82,7
101 33 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 59,7; 68,8 (1/3) 588,0; 720,0 хозяйственное строение 10,0; гараж 23,0 (у супруги); участок 23,0 (у супруги в аренде)
102 54 Илья Золотухин (9) министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 81,3 129,6; 30,5 нежилые помещения 149,5; 39,3; 48,6; 50,1; 56,4; 56,3; 39,7; 43,1; 57,6; 48,4; 33,1; 37,3; 103,8; 14,7; 68,1; 52,8; 16,3; 951,4 (у супруги)
103 Людмила Дмитриева первый зампредседателя правительства Ивановская область 40,3; 47,0; 55,0 (у супруга)
104 61 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 78,1 (1/3) 634,0 (1/3); 1073,0 53,4
105 Артем Верховцев зампредседателя правительства Воронежская область 58,3 (общая совместная) 63,0 (1/3) 117,3 Дача 60,0 (в пользовании)
106 55 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 78,0 (по 1/2 у детей) 104,6 1161,0 (в пользовании) 180,6 в пользовании гараж 29,8; нежилое помещение 51,8 (у супруги)
107 Оксана Крутько замгубернатора Курская область 28,8 89,2 (у ребенка) 2000,0 (у супруга); 1000,0 (в пользовании) 48,0 (у супруга)
108 57 Алексей Костин первый зампредседателя правительства Пензенская область 76,5 (1/5) 76,5 (7/10 у супруги, 1/10 у ребенка)
109 Галина Соколова зампредседателя правительства Еврейская АО 44,6; 30,4 120,0 (в пользовании)
110 Алексей Филиппов и.о. директора департамента информатизации и связи Ярославская область 74,7 (общая совместная) 59,6 гараж 18,0
111 58 Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 74,6 44,7; 80,1
112 Владимир Карпунин замминистра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородская область 33,9; 79,1 (1/4) 79,1 (1/4)
113 59 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 73,1 81,4 гараж 31,7
113 Рамазан Абдуллаев первый замминистра Республика Дагестан 73,1 144,0 (в пользовании)
115 Валерий Андронов заместитель руководителя по цифровому развитию Республика Бурятия 42,5 66,4 1036,0, 22,0 (все у супруги) 30,4 (у супруги) гараж 20,3 (у супруги); гараж 28,0 (в пользовании)
116 60 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республика Саха 72,5 (общая совместная) 1300,0 (общая совместная)
117 Сергей Гордеев (10) исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальский край 71,3 (общая совместная) 65,0
118 Оксана Куташи замгубернатора Курганская область 69,2 38,2 (гостиничный номер) гараж 19,3; нежилые помещения: 6,4; 13,8
119 Надежда Куртяник (11) министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 68,8
120 Александра Никипелова замгубернатора, министр цифрового развития Мурманская область 64,6 47,1
121 Роман Тришин замминистра цифрового развития Калужская область 30,7 2000,0 (1/2 у супруги) 66,4 (1/2 у супруги)
122 63 Гульжан Фахрутдинова директор департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 62,4 гараж 16,1 (у супруги)
123 65 Алексей Гусев министр цифрового развития и связи края Хабаровский край 61,2 гараж 17,4
124 Александр Никитин первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края Хабаровский край 60,1 104,0
125 Владимир Лойчиц замминистра цифрового развития и связи Иркутская область 59,9 (1/2) 59,9 (1/2) 734,0
126 Мария Литовко замгубернатора Севастополь 58,7 64,0; 32,7 2500,0; 10122,0
127 Александр Ремига врио первого заместителя губернатора Владимирская область 58,4 74,4 367,0 (у супруги) нежилое помещение 914,9 (у супруги)
128 Олег Князев (12) Вице-губернатор Астраханская область 57,4 337,0
129 83 Егор Поляков замгубернатора Нижегородская область 54,6 (1/3) 38 100,0; 78,0; 54,6; 120,0 (у супруги)
130 Нинель Салагаева замгубернатора Псковская область 56,0 121,1
131 67 Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 47,3 2000,0 (в пользовании)
132 75 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 45,2 56,8; 58,5 (у супруги и детей) 600,0; 670,0 (у супруги)
133 68 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 45,0
134 Станислав Шульцев зампредседателя правительства Новгородская область 42,3 45,0; 107,0 83,0 в пользовании супруги
135 73 Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область 80,0 (1/2 у ребенка) 80,0; 80,0 1500,0 340,0
136 69 Виталий Рахманов врио начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковская область 40,0 1500,0; 1390,0 (в пользовании) 90,7 (в пользовании супруги)
137 Константин Сунцов первый зампредседателя правительства Удмуртская Республика 38,0 (апартаменты) 188,7; 59,8 помещения 83,0; 226,0, машиноместо 26,7
138 70 Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 34,3 30,8 280,0 (в пользовании) нежилое помещение 75,9
139 Вадим Соколов первый замгубернатора - руководитель администрации губернатора и правительства Орловская область 65,0 (1/2) 65,0 34,5 гараж 32,0
140 Евгений Иванов первый замминистра Калининградская область 60,7 (1/2) 41,5, 81,1 гараж 22,5 (1/2)
141 71 Эдуард Лысенко министр правительства, руководитель департамента ИТ Москва 55,0 (1/2) 37,9; 175,0
142 72 Геннадий Разумикин министр цифрового развития государственного управления Республика Башкортостан 44,3 (1/2) 150,0 (у ребенка)
143 81 Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея 52,1 507,0 гараж 22,0
144 Александр Зотов (13) председатель комитета цифрового развития и связи Курская область 79,6 85,3
145 85 Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 193,0 нежилое помещение 47,0
146 Дмитрий Курдюмов первый зампредседателя правительства области Кировская область 103,2 гараж 22,3 (у супруги)
147 Андрей Ключенко (14) министр цифрового развития и связи Омская область 51,0 под гараж 23,7 (в пользовании) 20,4

Источник: CNews Analytics, 2022

(1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
(2) — с февраля 2022 г. назначена вице-губернатором Московской области
(3) — занимает должность с июня 2022 г., ранее — замдиректора
(4) — на должности с марта 2022 г., ранее, с августа 2021 г,. и.о. руководителя ведомства
(5) — занимает пост с апреля 2022 г., ранее — с ноября 2019 г. по апрель 2022 г. — глава администрации Советского района республики Крым
(6) — занимал пост до конца июля 2022 г.
(7) — занимает пост с октября 2022 г., ранее — первый заместитель министра цифрового развития и связи
(8) — назначен на должность в октябре 2021 г.
(9) — занимал должность до конца сентября 2022 г.
(10) — занимал с февраля 2021 г. по июль 2022 г.
(11) — на этом посту с конца ноября 2021 г., ранее — замминистра
(12) — назначен в конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
(13) — работал на этой должности с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.
(14) — занимает должность с октября 2022г., ранее, с июня 2021 г., — первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития

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