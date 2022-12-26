CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости
Размеры объектов недвижимости региональных ИТ-руководителей продолжают расти: во всех категориях рейтингов CNews Analytics появились новые участники с еще большим метражом по сравнению с предыдущим рейтингом. И надо отметить, что в отличие от федеральных ИТ-чиновников, региональные задекларировали только российскую недвижимость.
Капитал в квадратных метрах
CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». На основании этих данных CNews публикует информацию о находящихся в собственности региональных ИТ-чиновников квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости.
Латифундисты «от ИТ»
Самыми крупными землевладельцами по-прежнему остаются Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области, и Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.
Сергею Орлову, как и в 2020 г., принадлежат семь участков общей площадью 1678,22 соток (1635 соток; доля в 1/4 в 0,38 сотки; 93/679 в 6,79 сотки; 16,64; 15; 6; 4,56 сотки). Также в его собственности два дома (32,5 кв. м и 180,2 кв. м), четыре квартиры (5/16 в 63,6 кв. м; 37,5 кв. м; 52,8 кв. м и 40,8 кв. м) и доли в строениях (1/3 в 385,5 кв. м и 1/4 в 5,8 кв. м).
Не изменился состав недвижимости и у Андрея Посаженникова. Министру принадлежат 1100 соток (доля 1/44 в участке 48 400), супруге — участок площадью 40,62 сотки. В собственности чиновника есть также квартира (101,4 кв. м) и гараж (23,7 кв. м), супруга владеет домом в 186,8 кв. м.
Третью строчку рейтинга занял впервые участвующий в нем Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области. Он с 2019 г. владеет двумя земельными участками с площадями 290 и 15 соток, домом (293 кв. м.) и квартирой площадью 104,9 кв. м (пополам с супругой). Супруге также принадлежит квартира в 35,3 кв. м.
Впервые в рейтинг вошел и Владимир Трегуб, с апреля 2022 г. — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (ранее он занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым). Ему принадлежат 150 соток, его супруге — 14,1 сотки. Также чиновник владеет 5 кв. м нежилого помещения, а его супруга — домом в 102 кв. м, нежилым помещением в 32,5 кв. м, в собственности несовершеннолетнего ребенка — половина квартиры площадью 60,6 кв. м.
Замыкает пятерку еще один новый участник рейтинга Мария Литовко, заместитель губернатора Севастополя, с двумя участками (25 и 101,2 сотки), которыми чиновник владеет с 2019 г. А в 2021 г. Мария Литовко приобрела квартиру площадью 58,7 кв. м.
Дома, в которых помогают стены
Лидером по метражу домов стал Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия. В его собственности три дома (165,2 кв. м; 50,6 кв. м; 448,9 кв. м), четыре земельных участка общей площадью 66,9 сотки (8; 15,9; 9,4; 33,7 сотки), гараж (20,2 кв. м), баня (58,4 кв. м), хозблоки (9,2 кв. м и 12 кв. м), беседка (47,1 кв. м), строение (132,5 кв. м.). Супруге принадлежат квартира площадью 134,7 кв. м и помещение в 2,5 кв. м.
Лидер прошлого рейтинга Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, опустился на вторую строчку. Его супруге по-прежнему принадлежат два дома общей площадью 641,9 кв. м (246,4 и 395,5 кв. м), три участка общей площадью 56,51 сотки (15, 10,11 и 31,4 сотки); три квартиры с размерами в 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м; два машиноместа (12,9 и 11,4 кв. м) и хозблок в 24 кв. м. Сам Роман Марков владеет только квартирой с площадью 99,7 кв. м.
Куратор цифровой трансформации Республики Татарстан Шамиль Гафаров, занимающий должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата кабинета министров, — на третьем месте благодаря недвижимости супруги. У нее в собственности дом площадью 634,1 кв. м; а также три земельных участка: 16,2, 11,8, 24,9 сотки, гараж в 107,6 кв. м.
Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края, занял четвертое место. Ему принадлежат два дома — 325,7 кв. м (пополам с супругой) и 244,9 кв. м, — а также четыре земельных участка: 10,3 сотки (половина доли, для ведения личного хозяйства), участки под ИЖС с площадями 1230, 630, и 1369,8 сотки, последний — пополам с супругой. Помимо этого он владеет машиноместом в 15,8 кв. м, боксами 44,1 кв. м и 40,4 кв. м (оба — пополам с супругой). У супруги, кроме того, есть два нежилых помещения с площадями 84,8 и 74,6 кв. м.
На пятом месте — ранее занимавший вторую позицию рейтинга Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области. Его супруге принадлежат: дом площадью 437,8 кв. м, участок в 5,45 сотки и доля 804/1000 в квартире площадью 58,9 кв. м. Чиновник владеет только гаражами (30,5 и 32,5 кв. м).
Квартирный вопрос необязательно портит
Первое место в рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами — у упоминавшегося уже Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. Ему принадлежат пополам с женой три квартиры с площадями 270 кв. м, 54,3 кв. м и 81 кв. м. В личной собственности у чиновника — квартира в 163,2 кв. м.
Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает также уже фигурировавший в рейтинге домовладельцев Роман Марков. В его собственности — квартира в 99,7 кв. м, у его супруги три квартиры: 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м.
Ирина Каклюгина, в октябре 2021 г. назначенная на пост заместителя председателя правительства Московской области (ранее занимала должность министра образования Подмосковья), оказалась на третьем месте. В ее собственности — квартира в 265,5 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 76 кв. м, а также бокс площадью 24,4 кв. м. Супругу чиновницы принадлежат: квартира площадью 54 кв. м, два земельных участка в 15 и 5 соток, дом в 260,9 кв. м, часть жилого дома в 43,5 кв. м.
Куратор цифровой трансформации по Челябинской области Александр Козлов, заместитель губернатора, — на четвертом месте. Его недвижимость: квартира в 83,2 кв. м и доля (47/100) в квартире площадью 137,1 кв. м. Недвижимость супруги чиновника состоит из двух квартир (47,7 и 70,5 кв. м), половины квартиры в 137,1 кв. м. В собственности несовершеннолетнего ребенка Александра Козлова — 3/100 доли в квартире в 137,1 кв. м. Также у чиновника есть гараж площадью 31,8 кв. м, у его супруги — участок в 5 соток и дом в 34,6 кв. м.
На пятом месте — куратор цифровой трансформации по Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора. В его собственности, кроме впечатляющей квартиры площадью 328,5 кв. м, иной недвижимости не задекларировано.
Источник: CNews Analytics, 2022 (1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
№ 2021
№ 2020
ФИО
Должность
Регион
Квартиры в собственности, кв. м
Квартиры в собственности супруга или детей, кв. м
Квартиры в пользовании, кв. м
Земельные участки, кв. м
Дом, кв. м
Иная недвижимость, кв.м.
1
—
Сергей Верещагин
зампредседателя правительства
Красноярский край
270,0 (1/2), 54,3 (1/2); 81,0 (1/2); 163,2
270,0 (1/2); 54,3 (1/2); 81,0 (1/2)
1025,0 (1/2); 1230,0; 630,0; 1369,8 (1/2 и 1/2 у супруги)
325,7 (1/2; 1/2 у супруги); 244,9
машиноместо 15,8; боксы: 44,1 (1/2; 1/2 у супруги); 40,4 (1/2; 1/2 у супруги); 84,8; 74,6 (нежилые помещения в собственности у супруги); в пользовании нежилые строения: баня 50,0; беседка 40,0
2
1
Роман Марков
первый зампредседателя правительства
Ленинградская область
99,7
72,1; 121,8; 126,4
1500,0; 1011,0; 3140,0 (у супруги)
246,4; 395,5 (оба у супруги)
машиноместа 12,9; 11,4; хозблок 24,0 (все у супруги); участок 166,0; парковка 10,0; баня (незавершенное строительство) 60,0 ( все в пользовании супруги)
3
—
Игорь Фрейдин (1)
первый зампредседателя правительства
Республика Мордовия
134,7
59,0
800,0; 1591,0; 935,0; 3368,0
165,2; 50,6; 448,9
гараж 20,2; баня 58,4; хозблок 9,2; беседка 47,1; хозстроение 12,0; строение 132,5; у супруги помещение 2,5
4
—
Ирина Каклюгина (2)
зампредседателя правительства
Московская область
265,5 (общая совместная); 76,0 (1/3)
54,0
1500,0; 500,0 (оба у супруга)
260,9; 43,5 (все у супруга)
бокс 24,4
5
—
Шамиль Гафаров
заместитель премьер-министра
Республика Татарстан
157,1
1623,0; 1177,0; 2485,0 (все у супруги)
634,1 (у супруги)
у супруги гараж 107,6
6
3
Андрей Стрельцов
начальник управления информационных технологий, связи и документооборота
Тамбовская область
58,9 (804/1000)
545,0 (у супруги)
437,8 (у супруги)
участки под гаражи 32,5; 30,5 (оба в пользовании); гаражи 32,5; 30,5
7
4
Павел Ципорин
директор департамента ИТ и цифрового развития
Ханты-Мансийский АО
50,0 (1/3); 50,0 (1/3 у ребенка)
77,3
1000,0; 819,0; 597,0 (55/128 ); 597,0 (55/128 у супруги); 597,0 (1/64 у ребенка)
75,0 и 292,2 (55/128 ); 292,2 (55/128 у супруги); 292,2 (1/64 у ребенка)
8
—
Артем Ажгиревич
зампредседателя правительства
Тверская область
104,9 (1/2)
104,9 (1/2); 35,3
1500,0; 29000,0
293,2
9
5
Константин Пресняков
зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи
Самарская область
46,4
85,1
1145,0
267,0
10
—
Валерий Бахин
первый замгубернатора
Волгоградская область
34,2 (общая совместная)
44,2; 36,6; 94,3
108,8
3000,0
186,1
у супруги машиноместа 13,3; 13,3; в пользовании 28,2 баня; хозпостройка 26,9
11
—
Татьяна Игнатьева
замглавы, руководитель администрации
Республика Карелия
101,5 (общая совместная); 109,2 (1/2)
109,2 (1/2)
1650,0 (общая совместная); 1984,0; в пользовании лесной участок 1050,0
149,0; 25,0 (все — общая совместная)
12
—
Андрей Архипов
зампредседателя правительства
Саратовская область
99,8
998,0; 400,0 (у супруги)
280,0
13
—
Александр Козлов
замгубернатора
Челябинская область
83,2; 137,1 (47/100)
137,1 (1/2); 47,7; 70,5; 137,1 (3/100 у ребенка)
502,0 (у супруги)
34,6 (у супруги)
гараж 31,8
14
6
Сергей Орлов
директор департамента цифрового развития
Владимирская область
63,6 (5/16); 37,5; 52,8; 40,8
38,0 (1/4); 679,0 (93/679); 1664,0; 1500,0; 456,0; 163500,0; 600,0
32,5; 180,2
385,5 (1/3); 5,8 (1/4)
15
7
Ирина Просвирякова
председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодская область
63,8
2417,0 (у супруга)
277,0 (в собственности супруга)
16
—
Сергей Местников
зампредседателя правительства
Республика Саха
113,9 (общая совместная); 61,3
1150,0 (общая совместная); 1133,0 (в пользовании)
154,3 (общая совместная)
Гараж 43,6; машиноместо 28,2 (общая совместная)
17
—
Вячеслав Вахрин
замгубернатора
Тюменская область
328,5
18
12
Игорь Вольфсон
министр цифрового развития
Республика Мордовия
80,8; 60,3
37,7; 57,5; 45,8
1159,0 (супруги)
45,0 (у супруги)
гараж 20,8 (у супруги)
19
—
Виктор Бочкарев
замгубернатора
Чукотский АО
33,7; 68,4; 54,4
72,0; 1500,0; 600,0 (у супруги)
145,2; 25,0 (у супруги)
Гаражи 19,6; 20,8; 49,8
20
—
Юрий Маков
замгубернатора
Костромская область
39,7 (1/2)
172,5
577,0; 178,0; 577,0; 924,0 (все у супруги); 1200,0 (в пользовании супруги)
125,5 (у супруги)
гаражи 21,1; 21,6 (оба у супруги)
21
48
Светлана Алябьева
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Республика Коми
32,7; 66,3
64,6
451,0 (1/4 у супруга); 641,0
146,8 (у супруга)
машиноместо 11,8 (у супруга)
22
—
Bячecлaв Цыбикжaпoв
зампредседателя правительства
Республика Бурятия
114,1; 48,4
1500,0; 996,0 (у супруги); 2054,0 (в пользовании); 2000,0 (в пользовании супруги)
147,8
23
10
Андрей Посаженников
министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омская область
101,4
4840000,0 (1/44); 4062,0 (супруги)
186,8 (у супруги)
гараж 23,7
24
11
Николай Распопин
министр цифрового развития
Красноярский край
80,3; 152,8
79,6 (2/3)
1020,0 (супруги)
машиноместо 22,3
25
8
Евгений Мирошников
первый замгубернатора, министр цифрового развития области
Белгородская область
83,6; 70,6 (у супруги)
1500,0
257,0
26
—
Виталий Снесарь
зампредседателя правительства
Алтайский край
66,2; 39,0 (9/10 у супруги, 1/9 у ребенка)
1200,0 (4/5, 1/5 у ребенка); 7428,0 (1/176 у супруги)
147,3 (4/5, 1/5 у ребенка)
машиноместо 22,4; подвал 4,7 (все у супруги)
27
—
Николай Афанасов
зампредседателя правительства
Ставропольский край
120,3
129,7
1068,0 (в пользовании); 770,0 (в пользовании супруги)
270,2 (в пользовании)
хоз. строение 439,3 (в пользовании); нежилое помещение 7,0; гараж 14,7; нежилое помещение 752,3 (все у супруги)
28
—
Станислав Корниенко
начальник управления цифрового развития
Липецкая область
121,7; 48,3; 44,0
62,4 (1/2 у ребенка)
29
14
Екатерина Кузьмина
председатель государственного комитета цифрового развития и связи
Республика Хакасия
78,4; 38,7
1156,0; 1002,0 (у супруга)
124,5
30,0 (у супруга)
30
—
Даниил Гахов
председатель комитета цифрового развития
Республика Северная Осетия
1000,0 (1/3 у супруги)
120,0; 74,0 (в пользовании); 135,0 (1/3 у супруги)
31
—
Ирина Войнова
замглавы
Республика Хакасия
41,9; 34,5; 30,4
1337,0; 1339,0 (оба в пользовании)
127,6
32
—
Михаил Назаров
зампредседателя совета министров
Республика Крым
80,4
375,0 (у супруги)
146,2 (у супруги)
гаражи 23,2 и 19,1 (у супруги)
33
—
Людмила Огородова
замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации
Томская область
138,3; 87,9
гараж 21,6 (у супруга); нежилое помещение 416,2 (3469/41620); 12,9
34
15
Николай Степанов
министр цифрового развития
Республика Алтай
119,1; 35,9 (1/3); 35,9 (по 1/3 у двух детей)
1206,0; 1000,0 (у супруги); 1143,0 (в пользовании)
379,9 (в пользовании); 70,0
35
—
Александр Брокерт
и.о. зампредседателя правительства
Республика Тыва
88,7; 68,7
67,0
36
16
Константин Волошин
зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи
Приморский край
89,2
135,1
37
19
Денис Волков
руководитель департамента цифрового развития
Воронежская область
98,7
38,3
1288,0 (1/2 у супруги)
153,9 (1/2 у супруги)
38
—
Николай Кузнецов
замгубернатора
Смоленская область
63,0
800,0 (у супруги)
146,5 (у супруги)
гараж 25,3 (в пользовании)
39
—
Вячеслав Федорищев
первый замгубернатора, председатель правительства
Тульская область
73,3; 107,5 (совместная)
52,5 (1/2)
машиноместо 13,3 (у супруги)
40
—
Алексей Забозлаев
замгубернатора
Ханты-Мансийский АО
34,6; 99,8 (1/2)
99,8 (1/2); 72,6
780,0
221,3 в пользовании
41
20
Андрей Рудомeткин
начальник департамента цифрового развития
Смоленская область
76,8
1200,0 (1/4, по 1/4 у 3 детей); 2597,0
198,5
42
—
Хасан Хакимов
зампредседателя правительства
Чеченская республика
29,9; 70,2; 97,8
1478,0; 660,0; 410,0; 600,0; 301,0; 400,0 (все у ребенка)
120,0 (в пользовании)
43
—
Вячеслав Аленьков
зампредседателя правительства
Сахалинская область
89,4
38,2
100,8
650,0 (у супруги)
70,2 (у супруги)
44
—
Сергей Ващенко
зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации
Кемеровская область
113,1 (1/3); 61,7 (1/3)
44,0 (1/4); 113,1 (1/3 у ребенка)
655,0; 498,0 (у супруги)
садовый дом 90,7
гараж 23,3; машиноместа 16,0; 16,0 (оба у супруги)
45
21
Николай Киселев
министр цифрового развития
Камчатский край
48,5; 42,9
62,1; 42,7
85,0; 44,4
19,9; 40,2 (у супруги)
46
23
Александр Руппель
замгубернатора
Краснодарский край
79,0
1202,0 (в пользовании); 1615,0 (по 1/4 у 2 детей)
133,5; 92,0 (оба — по 1/4 у 2 детей)
нежилые помещения 58,4; 40,6
47
24
Дмитрий Диденко
директор департамента цифрового развития
Костромская область
84,0
700,0
106,0
гараж 18,0, баня 54,0
48
—
Артем Никитин
зампредседателя правительства
Рязанская область
1187,0
182,4
49
25
Евгений Полуянов
министр цифрового развития, информационных технологий и связи
Ростовская область
60,2 (общая совместная)
572,0 (1/ 2)
240,0 (1/2)
50
45
Антон Лебедев
руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкий АО
55,7 (1/3)
92,2; 64,1 (у ребенка)
73,1
51
—
Юрий Петухов
первый замгубернатора
Новосибирская область
55,6
118,4 (2/3 у супруги, 1/3 у ребенка)
140,6
52
—
Рустем Хаматвалиев
замминистра цифрового развития и государственного управления
Республика Башкортостан
1500,0
169,8
53
27
Игорь Фетисов
министр информационных технологий, связи и цифрового развития
Челябинская область
50,6; 118,6
54
—
Сергей Говоров
первый зампредседателя правительства
Кабардино-Балкарская республика
64,1
1794,0
102,5
55
28
Станислав Завальный
руководитель департамента информатизации и связи
Краснодарский край
29,8
432,0 (1/2); 601,0
1/2 в 263,1
56
—
Станислав Логинов (3)
директор департамента информатизации
Тюменская область
79,8
75,0
199,1 (у супруги)
57
—
Андрей Блощинский
замгубернатора
Ненецкий АО
63,8; 90,7
65,3
нежилое помещение 20,9
58
—
Константин Оболтин (4)
директор департамента ИТ и связи
Ямало-Ненецкий АО
76,8
76,8
81,3
машиноместо 13,3 (у супруги)
59
—
Андрей Белозерцев
зампредседателя правительства
Магаданская область
65,1
87,5
78,2; 43,0 (у ребенка)
гаражи 48,4; 21,2; 48,4 (все у супруги)
60
—
Роман Ядыкин
первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханская область
149,2
61
—
Виталий Тушинов
замгубернатора
Вологодская область
600,0; 1500,0 (в пользовании); 28,0 (в пользовании, под гаражом)
149,0 (1/4; по 1/4 у супруги и у 2 детей)
гараж 28,8 (в пользовании)
62
—
Степан Воронцов
зампредседателя правительства
Республика Марий Эл
64
1109,0 (у супруги); 20,0
82,0 (у супруги)
гараж 34,6 (у супруги )
63
31
Тимур Меджитов
министр информатизации и связи
Удмуртская республика
84,4 (общая совместная)
60,6 (по 1/2 у супруги и ребенка)
1810,0
кладовая 11,0 (110/2255)
64
—
Дмитрий Краснов
зампредседателя кабинета министров
Республика Чувашия
142,3
машиноместо 16,2
65
—
Руслан Ситников
первый зампредседателя правительства
Иркутская область
94,3 (1/2); 48,9; 45,7
94,3; 106,9
1000,0; 1000,0
нежилые помещения 18,2; 3,6
66
37
Венедикт Суворов
руководитель департамента информатизации и связи
Республика Марий Эл
59,8 (1/2 у супруги; 1/2 у ребенка)
2969,0; 1300,0; 18,0
78,9
гараж 16,3
67
32
Алексей Этеев
министр цифрового развития
Республика Калмыкия
69,4; 69,1 (совместные)
600,0 (в пользовании)
132,2 (в пользовании)
машиноместо 13,3
68
—
Наталья Никольская
замруководителя администрации, начальник управления информатизации и защитыинформации
Республика Карелия
98,5; 35,1
629,0
25,0 (нежилой)
гараж 35,4
69
35
Дмитрий Разумовский
замгубернатора, министр цифрового развития
Калужская область
111,0
65,3 (1/3)
500,0
70
Владимир Трегуб (5)
министр внутренней политики, информации и связи
Республика Крым
60,6 (1/2 у ребенка)
15000,0; 1407,0 (у супруги)
102,0 (у супруги)
нежилое помещение 5,0; 32,5 (в пользовании у супруги)
71
36
Рамзан Черхигов
министр транспорта и связи
Чеченская республика
131,0
300,0 (в пользовании)
72
13
Айрат Хайруллин
министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республика Татарстан
61,4
53,0
790,0 (долевая); 1027,0; 1008,0
65,4 (долевая)
73
—
Наталия Катина
зампредседателя правительства
Самарская область
35,9
68,9
1407,0; 1769,0
90,3
74
—
Владимир Реунов (6)
зампредседателя правительства
Брянская область
42,4 (1/3)
111,8
47,1
18,3 (в пользовании)
гараж 18,3; машиноместо 14,4 (у супруги)
75
53
Кристина Майнина
министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций
Республика Чувашия
74,8 /(2/3 у супруги, 1/3 у ребенка); 33,3
626,0 (аренда)
17,5 садовый
76
38
Дмитрий Мироненко
министр цифрового развития и связи
Магаданская область
46,7; 68,1; 51,7 (1/6)
1536,0 (1/6); 1190,0 (гаражный)
нежилое помещение 4,7; гараж 47,9; эл.щитовая 13,9 (479/9277)
77
39
Андрей Артемов
член правительства, руководитель департамента ИТ
Орловская область
53,4 (1/3); 91,7
68,3 (1/5)
65,2 (в пользовании супруги)
78
—
Петр Шиловских
министр информационного развития и связи
Пермский край
74,0
685,0 (у супруги); 1365,0 (в пользовании)
123,0 (дача в пользовании)
79
40
Алексей Кидалов
председатель комитета ИТ
Волгоградская область
67,5
51,7
80
41
Евгений Зрюмов
министр цифрового развития и связи
Алтайский край
75,5 и 41,2 (1/2)
724,0 (1/3); 1144,0 (у супруги)
1/3 в 62,9 (в собственности супруги)
машиноместа 23,8; 16,9 (у супруги)
81
42
Евгений Дейкин
начальник департамента цифровой трансформации
Томская область
70,4 (1/4); 32,0; 12,5
70,4 (1/4, по 1/4 у 2 детей)
65,0 (супруга)
1500,0 (1/2)
гараж 18,0; нежилые помещения 75,0; 210,0 (оба в пользовании супруги)
82
Сергей Цукарь
министр цифрового развития и связи
Новосибирская область
65,8 (1/6); 80,3
47,2 (1|2)
29,0
83
44
Черников Алексей
зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики
Пермский край
75,1
37,5
238,8
гараж 25,0 (в пользовании)
84
—
Очир Шургучеев
первый зампредседателя правительства
Республика Калмыкия
600,0 (1/2 и 1/2 у супруги)
112,5 (1/2 и 1/2 у супруги)
85
—
Иван Шубин
руководитель департамента средств массовой информации и рекламы
Москва
73,8; 38,0
86
—
Евгений Чекин
председатель правительства
Камчатский край
79,1 (общая долевая)
30,9
51,8
87
—
Дмитрий Ионин
замгубернатора
Свердловская область
109,6
87,0; 66,3 (у супруги)
88
—
Владимир Старков (7)
и.о. министра цифрового развития и связи
Саратовская область
82,6; 65,9 (1/5); 65,9 (1/5 у ребенка)
89
—
Станислав Казарин
вице-губернатор
Санкт-Петербург
76,9 (1/5)
76,9 (1/5 у супруги, по 1/5 у 2 детей)
56,2
19,0; 19,3
56,3 (3/4 у супруги)
гаражи 17,3; 17,4
90
—
Артем Безруков
замминистра информационных технологий и связи
Нижегородская область
70,8 (1/2)
70,8 (1/2)
1199,0; 453,0
29,4
баня 62,4
91
—
Владимир Разумков
председатель правительства
Ульяновская область
45,0; 54,8
43,4
91,0
92
—
Павел Матюхин
зампредседателя правительства
Амурская область
67,1
63,3 (1/2 у ребенка)
53,4 в пользовании
93
—
Андрей Сытник
председатель комитета цифрового развития
Ленинградская область
52,3
94
49
Денис Земнухов
министр цифрового развития и связи
Амурская область
29,5 (1/2); 47,6
29,5 (1/2); 79,9 (1/4)
20,0; 1000,0 (1/2 и 1/2 у супруги)
гараж 15,8
95
—
Артем Хохлов
замгубернатора
Ростовская область
92,1
37,1
96
—
Юлия Смирнова
председатель комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербург
90,2
53,7; 114,9
97
—
Виктор Иконников
зампредседателя правительства
Архангельская область
88,8
37,8; 56,4 (у ребенка)
1215,0 (в пользовании у ребенка)
98
—
Юрий Гамзатов
министр цифрового развития
Республика Дагестан
86,9
300,0 (у супруги)
99
30
Павел Окладников
министр связи и ИТ
Архангельская область
46,7; 35,7
46,7 (2/24 у двух детей)
61,8
гараж 22,5
100
Аяс Бартан (8)
министр цифрового развития
Республика Тыва
647,0
82,7
101
33
Михаил Ерохин
директор департамента экономического развития
Брянская область
59,7; 68,8 (1/3)
588,0; 720,0
хозяйственное строение 10,0; гараж 23,0 (у супруги); участок 23,0 (у супруги в аренде)
102
54
Илья Золотухин (9)
министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальский край
81,3
129,6; 30,5
нежилые помещения 149,5; 39,3; 48,6; 50,1; 56,4; 56,3; 39,7; 43,1; 57,6; 48,4; 33,1; 37,3; 103,8; 14,7; 68,1; 52,8; 16,3; 951,4 (у супруги)
103
—
Людмила Дмитриева
первый зампредседателя правительства
Ивановская область
40,3; 47,0; 55,0 (у супруга)
104
61
Ярослав Раков
министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
Тульская область
78,1 (1/3)
634,0 (1/3); 1073,0
53,4
105
—
Артем Верховцев
зампредседателя правительства
Воронежская область
58,3 (общая совместная) 63,0 (1/3)
117,3
Дача 60,0 (в пользовании)
106
55
Денис Толпейкин
министр цифрового развития и связи
Оренбургская область
78,0 (по 1/2 у детей)
104,6
1161,0 (в пользовании)
180,6 в пользовании
гараж 29,8; нежилое помещение 51,8 (у супруги)
107
—
Оксана Крутько
замгубернатора
Курская область
28,8
89,2 (у ребенка)
2000,0 (у супруга); 1000,0 (в пользовании)
48,0 (у супруга)
108
57
Алексей Костин
первый зампредседателя правительства
Пензенская область
76,5 (1/5)
76,5 (7/10 у супруги, 1/10 у ребенка)
109
—
Галина Соколова
зампредседателя правительства
Еврейская АО
44,6; 30,4
120,0 (в пользовании)
110
—
Алексей Филиппов
и.о. директора департамента информатизации и связи
Ярославская область
74,7 (общая совместная)
59,6
гараж 18,0
111
58
Михаил Пономарьков
министр цифрового развития и связи
Свердловская область
74,6
44,7; 80,1
112
—
Владимир Карпунин
замминистра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородская область
33,9; 79,1 (1/4)
79,1 (1/4)
113
59
Александра Осипова
директор департамента цифрового развития
Севастополь
73,1
81,4
гараж 31,7
113
—
Рамазан Абдуллаев
первый замминистра
Республика Дагестан
73,1
144,0 (в пользовании)
115
—
Валерий Андронов
заместитель руководителя по цифровому развитию
Республика Бурятия
42,5
66,4
1036,0, 22,0 (все у супруги)
30,4 (у супруги)
гараж 20,3 (у супруги); гараж 28,0 (в пользовании)
116
60
Анатолий Семенов
министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
Республика Саха
72,5 (общая совместная)
1300,0 (общая совместная)
117
—
Сергей Гордеев (10)
исполняющий обязанности заместителя председателя правительства
Забайкальский край
71,3 (общая совместная)
65,0
118
—
Оксана Куташи
замгубернатора
Курганская область
69,2
38,2 (гостиничный номер)
гараж 19,3; нежилые помещения: 6,4; 13,8
119
—
Надежда Куртяник (11)
министр государственного управления, ИТ и связи
Московская область
68,8
120
—
Александра Никипелова
замгубернатора, министр цифрового развития
Мурманская область
64,6
47,1
121
—
Роман Тришин
замминистра цифрового развития
Калужская область
30,7
2000,0 (1/2 у супруги)
66,4 (1/2 у супруги)
122
63
Гульжан Фахрутдинова
директор департамента ИТ и цифрового развития
Курганская область
62,4
гараж 16,1 (у супруги)
123
65
Алексей Гусев
министр цифрового развития и связи края
Хабаровский край
61,2
гараж 17,4
124
—
Александр Никитин
первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края
Хабаровский край
60,1
104,0
125
—
Владимир Лойчиц
замминистра цифрового развития и связи
Иркутская область
59,9 (1/2)
59,9 (1/2)
734,0
126
—
Мария Литовко
замгубернатора
Севастополь
58,7
64,0; 32,7
2500,0; 10122,0
127
—
Александр Ремига
врио первого заместителя губернатора
Владимирская область
58,4
74,4
367,0 (у супруги)
нежилое помещение 914,9 (у супруги)
128
Олег Князев (12)
Вице-губернатор
Астраханская область
57,4
337,0
129
83
Егор Поляков
замгубернатора
Нижегородская область
54,6 (1/3)
38
100,0; 78,0; 54,6; 120,0 (у супруги)
130
Нинель Салагаева
замгубернатора
Псковская область
56,0
121,1
131
67
Алексей Сухих
министр ИТ и связи
Кировская область
47,3
2000,0 (в пользовании)
132
75
Александр Снегирев
министр цифрового и технологического развития
Сахалинская область
45,2
56,8; 58,5 (у супруги и детей)
600,0; 670,0 (у супруги)
133
68
Светлана Кованева
начальник департамента цифрового развития и связи
Еврейская АО
45,0
134
—
Станислав Шульцев
зампредседателя правительства
Новгородская область
42,3
45,0; 107,0
83,0 в пользовании супруги
135
73
Максим Садиков
министр цифрового развития и связи
Кемеровская область
80,0 (1/2 у ребенка)
80,0; 80,0
1500,0
340,0
136
69
Виталий Рахманов
врио начальника управления цифрового развития и связи администрации
Псковская область
40,0
1500,0; 1390,0 (в пользовании)
90,7 (в пользовании супруги)
137
—
Константин Сунцов
первый зампредседателя правительства
Удмуртская Республика
38,0 (апартаменты)
188,7; 59,8
помещения 83,0; 226,0, машиноместо 26,7
138
70
Михаил Хохлов
начальник департамента развития информационного общества
Ивановская область
34,3
30,8
280,0 (в пользовании)
нежилое помещение 75,9
139
—
Вадим Соколов
первый замгубернатора - руководитель администрации губернатора и правительства
Орловская область
65,0 (1/2)
65,0
34,5
гараж 32,0
140
—
Евгений Иванов
первый замминистра
Калининградская область
60,7 (1/2)
41,5, 81,1
гараж 22,5 (1/2)
141
71
Эдуард Лысенко
министр правительства, руководитель департамента ИТ
Москва
55,0 (1/2)
37,9; 175,0
142
72
Геннадий Разумикин
министр цифрового развития государственного управления
Республика Башкортостан
44,3 (1/2)
150,0 (у ребенка)
143
81
Заурбек Шу
министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
Республика Адыгея
52,1
507,0
гараж 22,0
144
—
Александр Зотов (13)
председатель комитета цифрового развития и связи
Курская область
79,6
85,3
145
85
Иван Ковалев
министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольский край
193,0
нежилое помещение 47,0
146
—
Дмитрий Курдюмов
первый зампредседателя правительства области
Кировская область
103,2
гараж 22,3 (у супруги)
147
—
Андрей Ключенко (14)
министр цифрового развития и связи
Омская область
51,0
под гараж 23,7 (в пользовании)
20,4
(2) — с февраля 2022 г. назначена вице-губернатором Московской области
(3) — занимает должность с июня 2022 г., ранее — замдиректора
(4) — на должности с марта 2022 г., ранее, с августа 2021 г,. и.о. руководителя ведомства
(5) — занимает пост с апреля 2022 г., ранее — с ноября 2019 г. по апрель 2022 г. — глава администрации Советского района республики Крым
(6) — занимал пост до конца июля 2022 г.
(7) — занимает пост с октября 2022 г., ранее — первый заместитель министра цифрового развития и связи
(8) — назначен на должность в октябре 2021 г.
(9) — занимал должность до конца сентября 2022 г.
(10) — занимал с февраля 2021 г. по июль 2022 г.
(11) — на этом посту с конца ноября 2021 г., ранее — замминистра
(12) — назначен в конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
(13) — работал на этой должности с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.
(14) — занимает должность с октября 2022г., ранее, с июня 2021 г., — первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Источник: CNews Analytics, 2022
(1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
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