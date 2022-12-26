CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Размеры объектов недвижимости региональных ИТ-руководителей продолжают расти: во всех категориях рейтингов CNews Analytics появились новые участники с еще большим метражом по сравнению с предыдущим рейтингом. И надо отметить, что в отличие от федеральных ИТ-чиновников, региональные задекларировали только российскую недвижимость.

Капитал в квадратных метрах

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». На основании этих данных CNews публикует информацию о находящихся в собственности региональных ИТ-чиновников квартирах, домах, земельных участках и других объектах недвижимости.

Латифундисты «от ИТ»

Самыми крупными землевладельцами по-прежнему остаются Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области, и Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Сергею Орлову, как и в 2020 г., принадлежат семь участков общей площадью 1678,22 соток (1635 соток; доля в 1/4 в 0,38 сотки; 93/679 в 6,79 сотки; 16,64; 15; 6; 4,56 сотки). Также в его собственности два дома (32,5 кв. м и 180,2 кв. м), четыре квартиры (5/16 в 63,6 кв. м; 37,5 кв. м; 52,8 кв. м и 40,8 кв. м) и доли в строениях (1/3 в 385,5 кв. м и 1/4 в 5,8 кв. м).

Не изменился состав недвижимости и у Андрея Посаженникова. Министру принадлежат 1100 соток (доля 1/44 в участке 48 400), супруге — участок площадью 40,62 сотки. В собственности чиновника есть также квартира (101,4 кв. м) и гараж (23,7 кв. м), супруга владеет домом в 186,8 кв. м.

Третью строчку рейтинга занял впервые участвующий в нем Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области. Он с 2019 г. владеет двумя земельными участками с площадями 290 и 15 соток, домом (293 кв. м.) и квартирой площадью 104,9 кв. м (пополам с супругой). Супруге также принадлежит квартира в 35,3 кв. м.

Впервые в рейтинг вошел и Владимир Трегуб, с апреля 2022 г. — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (ранее он занимал должность главы администрации Советского района Республики Крым). Ему принадлежат 150 соток, его супруге — 14,1 сотки. Также чиновник владеет 5 кв. м нежилого помещения, а его супруга — домом в 102 кв. м, нежилым помещением в 32,5 кв. м, в собственности несовершеннолетнего ребенка — половина квартиры площадью 60,6 кв. м.

Замыкает пятерку еще один новый участник рейтинга Мария Литовко, заместитель губернатора Севастополя, с двумя участками (25 и 101,2 сотки), которыми чиновник владеет с 2019 г. А в 2021 г. Мария Литовко приобрела квартиру площадью 58,7 кв. м.

Дома, в которых помогают стены

Лидером по метражу домов стал Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия. В его собственности три дома (165,2 кв. м; 50,6 кв. м; 448,9 кв. м), четыре земельных участка общей площадью 66,9 сотки (8; 15,9; 9,4; 33,7 сотки), гараж (20,2 кв. м), баня (58,4 кв. м), хозблоки (9,2 кв. м и 12 кв. м), беседка (47,1 кв. м), строение (132,5 кв. м.). Супруге принадлежат квартира площадью 134,7 кв. м и помещение в 2,5 кв. м.

Лидер прошлого рейтинга Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, опустился на вторую строчку. Его супруге по-прежнему принадлежат два дома общей площадью 641,9 кв. м (246,4 и 395,5 кв. м), три участка общей площадью 56,51 сотки (15, 10,11 и 31,4 сотки); три квартиры с размерами в 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м; два машиноместа (12,9 и 11,4 кв. м) и хозблок в 24 кв. м. Сам Роман Марков владеет только квартирой с площадью 99,7 кв. м.

Куратор цифровой трансформации Республики Татарстан Шамиль Гафаров, занимающий должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата кабинета министров, — на третьем месте благодаря недвижимости супруги. У нее в собственности дом площадью 634,1 кв. м; а также три земельных участка: 16,2, 11,8, 24,9 сотки, гараж в 107,6 кв. м.

Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края, занял четвертое место. Ему принадлежат два дома — 325,7 кв. м (пополам с супругой) и 244,9 кв. м, — а также четыре земельных участка: 10,3 сотки (половина доли, для ведения личного хозяйства), участки под ИЖС с площадями 1230, 630, и 1369,8 сотки, последний — пополам с супругой. Помимо этого он владеет машиноместом в 15,8 кв. м, боксами 44,1 кв. м и 40,4 кв. м (оба — пополам с супругой). У супруги, кроме того, есть два нежилых помещения с площадями 84,8 и 74,6 кв. м.

На пятом месте — ранее занимавший вторую позицию рейтинга Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области. Его супруге принадлежат: дом площадью 437,8 кв. м, участок в 5,45 сотки и доля 804/1000 в квартире площадью 58,9 кв. м. Чиновник владеет только гаражами (30,5 и 32,5 кв. м).

Квартирный вопрос необязательно портит

Первое место в рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами — у упоминавшегося уже Сергея Верещагина, заместителя председателя правительства Красноярского края. Ему принадлежат пополам с женой три квартиры с площадями 270 кв. м, 54,3 кв. м и 81 кв. м. В личной собственности у чиновника — квартира в 163,2 кв. м.

Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает также уже фигурировавший в рейтинге домовладельцев Роман Марков. В его собственности — квартира в 99,7 кв. м, у его супруги три квартиры: 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м.

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Ирина Каклюгина, в октябре 2021 г. назначенная на пост заместителя председателя правительства Московской области (ранее занимала должность министра образования Подмосковья), оказалась на третьем месте. В ее собственности — квартира в 265,5 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 76 кв. м, а также бокс площадью 24,4 кв. м. Супругу чиновницы принадлежат: квартира площадью 54 кв. м, два земельных участка в 15 и 5 соток, дом в 260,9 кв. м, часть жилого дома в 43,5 кв. м.

Куратор цифровой трансформации по Челябинской области Александр Козлов, заместитель губернатора, — на четвертом месте. Его недвижимость: квартира в 83,2 кв. м и доля (47/100) в квартире площадью 137,1 кв. м. Недвижимость супруги чиновника состоит из двух квартир (47,7 и 70,5 кв. м), половины квартиры в 137,1 кв. м. В собственности несовершеннолетнего ребенка Александра Козлова — 3/100 доли в квартире в 137,1 кв. м. Также у чиновника есть гараж площадью 31,8 кв. м, у его супруги — участок в 5 соток и дом в 34,6 кв. м.

На пятом месте — куратор цифровой трансформации по Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора. В его собственности, кроме впечатляющей квартиры площадью 328,5 кв. м, иной недвижимости не задекларировано.

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Недвижимость региональных ИТ-чиновников в 2021 г. № 2021 № 2020 ФИО Должность Регион Квартиры в собственности, кв. м Квартиры в собственности супруга или детей, кв. м Квартиры в пользовании, кв. м Земельные участки, кв. м Дом, кв. м Иная недвижимость, кв.м. 1 — Сергей Верещагин зампредседателя правительства Красноярский край 270,0 (1/2), 54,3 (1/2); 81,0 (1/2); 163,2 270,0 (1/2); 54,3 (1/2); 81,0 (1/2) 1025,0 (1/2); 1230,0; 630,0; 1369,8 (1/2 и 1/2 у супруги) 325,7 (1/2; 1/2 у супруги); 244,9 машиноместо 15,8; боксы: 44,1 (1/2; 1/2 у супруги); 40,4 (1/2; 1/2 у супруги); 84,8; 74,6 (нежилые помещения в собственности у супруги); в пользовании нежилые строения: баня 50,0; беседка 40,0 2 1 Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 99,7 72,1; 121,8; 126,4 1500,0; 1011,0; 3140,0 (у супруги) 246,4; 395,5 (оба у супруги) машиноместа 12,9; 11,4; хозблок 24,0 (все у супруги); участок 166,0; парковка 10,0; баня (незавершенное строительство) 60,0 ( все в пользовании супруги) 3 — Игорь Фрейдин (1) первый зампредседателя правительства Республика Мордовия 134,7 59,0 800,0; 1591,0; 935,0; 3368,0 165,2; 50,6; 448,9 гараж 20,2; баня 58,4; хозблок 9,2; беседка 47,1; хозстроение 12,0; строение 132,5; у супруги помещение 2,5 4 — Ирина Каклюгина (2) зампредседателя правительства Московская область 265,5 (общая совместная); 76,0 (1/3) 54,0 1500,0; 500,0 (оба у супруга) 260,9; 43,5 (все у супруга) бокс 24,4 5 — Шамиль Гафаров заместитель премьер-министра Республика Татарстан 157,1 1623,0; 1177,0; 2485,0 (все у супруги) 634,1 (у супруги) у супруги гараж 107,6 6 3 Андрей Стрельцов начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Тамбовская область 58,9 (804/1000) 545,0 (у супруги) 437,8 (у супруги) участки под гаражи 32,5; 30,5 (оба в пользовании); гаражи 32,5; 30,5 7 4 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО 50,0 (1/3); 50,0 (1/3 у ребенка) 77,3 1000,0; 819,0; 597,0 (55/128 ); 597,0 (55/128 у супруги); 597,0 (1/64 у ребенка) 75,0 и 292,2 (55/128 ); 292,2 (55/128 у супруги); 292,2 (1/64 у ребенка) 8 — Артем Ажгиревич зампредседателя правительства Тверская область 104,9 (1/2) 104,9 (1/2); 35,3 1500,0; 29000,0 293,2 9 5 Константин Пресняков зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 46,4 85,1 1145,0 267,0 10 — Валерий Бахин первый замгубернатора Волгоградская область 34,2 (общая совместная) 44,2; 36,6; 94,3 108,8 3000,0 186,1 у супруги машиноместа 13,3; 13,3; в пользовании 28,2 баня; хозпостройка 26,9 11 — Татьяна Игнатьева замглавы, руководитель администрации Республика Карелия 101,5 (общая совместная); 109,2 (1/2) 109,2 (1/2) 1650,0 (общая совместная); 1984,0; в пользовании лесной участок 1050,0 149,0; 25,0 (все — общая совместная) 12 — Андрей Архипов зампредседателя правительства Саратовская область 99,8 998,0; 400,0 (у супруги) 280,0 13 — Александр Козлов замгубернатора Челябинская область 83,2; 137,1 (47/100) 137,1 (1/2); 47,7; 70,5; 137,1 (3/100 у ребенка) 502,0 (у супруги) 34,6 (у супруги) гараж 31,8 14 6 Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 63,6 (5/16); 37,5; 52,8; 40,8 38,0 (1/4); 679,0 (93/679); 1664,0; 1500,0; 456,0; 163500,0; 600,0 32,5; 180,2 385,5 (1/3); 5,8 (1/4) 15 7 Ирина Просвирякова председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодская область 63,8 2417,0 (у супруга) 277,0 (в собственности супруга) 16 — Сергей Местников зампредседателя правительства Республика Саха 113,9 (общая совместная); 61,3 1150,0 (общая совместная); 1133,0 (в пользовании) 154,3 (общая совместная) Гараж 43,6; машиноместо 28,2 (общая совместная) 17 — Вячеслав Вахрин замгубернатора Тюменская область 328,5 18 12 Игорь Вольфсон министр цифрового развития Республика Мордовия 80,8; 60,3 37,7; 57,5; 45,8 1159,0 (супруги) 45,0 (у супруги) гараж 20,8 (у супруги) 19 — Виктор Бочкарев замгубернатора Чукотский АО 33,7; 68,4; 54,4 72,0; 1500,0; 600,0 (у супруги) 145,2; 25,0 (у супруги) Гаражи 19,6; 20,8; 49,8 20 — Юрий Маков замгубернатора Костромская область 39,7 (1/2) 172,5 577,0; 178,0; 577,0; 924,0 (все у супруги); 1200,0 (в пользовании супруги) 125,5 (у супруги) гаражи 21,1; 21,6 (оба у супруги) 21 48 Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 32,7; 66,3 64,6 451,0 (1/4 у супруга); 641,0 146,8 (у супруга) машиноместо 11,8 (у супруга) 22 — Bячecлaв Цыбикжaпoв зампредседателя правительства Республика Бурятия 114,1; 48,4 1500,0; 996,0 (у супруги); 2054,0 (в пользовании); 2000,0 (в пользовании супруги) 147,8 23 10 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 101,4 4840000,0 (1/44); 4062,0 (супруги) 186,8 (у супруги) гараж 23,7 24 11 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 80,3; 152,8 79,6 (2/3) 1020,0 (супруги) машиноместо 22,3 25 8 Евгений Мирошников первый замгубернатора, министр цифрового развития области Белгородская область 83,6; 70,6 (у супруги) 1500,0 257,0 26 — Виталий Снесарь зампредседателя правительства Алтайский край 66,2; 39,0 (9/10 у супруги, 1/9 у ребенка) 1200,0 (4/5, 1/5 у ребенка); 7428,0 (1/176 у супруги) 147,3 (4/5, 1/5 у ребенка) машиноместо 22,4; подвал 4,7 (все у супруги) 27 — Николай Афанасов зампредседателя правительства Ставропольский край 120,3 129,7 1068,0 (в пользовании); 770,0 (в пользовании супруги) 270,2 (в пользовании) хоз. строение 439,3 (в пользовании); нежилое помещение 7,0; гараж 14,7; нежилое помещение 752,3 (все у супруги) 28 — Станислав Корниенко начальник управления цифрового развития Липецкая область 121,7; 48,3; 44,0 62,4 (1/2 у ребенка) 29 14 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 78,4; 38,7 1156,0; 1002,0 (у супруга) 124,5 30,0 (у супруга) 30 — Даниил Гахов председатель комитета цифрового развития Республика Северная Осетия 1000,0 (1/3 у супруги) 120,0; 74,0 (в пользовании); 135,0 (1/3 у супруги) 31 — Ирина Войнова замглавы Республика Хакасия 41,9; 34,5; 30,4 1337,0; 1339,0 (оба в пользовании) 127,6 32 — Михаил Назаров зампредседателя совета министров Республика Крым 80,4 375,0 (у супруги) 146,2 (у супруги) гаражи 23,2 и 19,1 (у супруги) 33 — Людмила Огородова замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Томская область 138,3; 87,9 гараж 21,6 (у супруга); нежилое помещение 416,2 (3469/41620); 12,9 34 15 Николай Степанов министр цифрового развития Республика Алтай 119,1; 35,9 (1/3); 35,9 (по 1/3 у двух детей) 1206,0; 1000,0 (у супруги); 1143,0 (в пользовании) 379,9 (в пользовании); 70,0 35 — Александр Брокерт и.о. зампредседателя правительства Республика Тыва 88,7; 68,7 67,0 36 16 Константин Волошин зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи Приморский край 89,2 135,1 37 19 Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 98,7 38,3 1288,0 (1/2 у супруги) 153,9 (1/2 у супруги) 38 — Николай Кузнецов замгубернатора Смоленская область 63,0 800,0 (у супруги) 146,5 (у супруги) гараж 25,3 (в пользовании) 39 — Вячеслав Федорищев первый замгубернатора, председатель правительства Тульская область 73,3; 107,5 (совместная) 52,5 (1/2) машиноместо 13,3 (у супруги) 40 — Алексей Забозлаев замгубернатора Ханты-Мансийский АО 34,6; 99,8 (1/2) 99,8 (1/2); 72,6 780,0 221,3 в пользовании 41 20 Андрей Рудомeткин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 76,8 1200,0 (1/4, по 1/4 у 3 детей); 2597,0 198,5 42 — Хасан Хакимов зампредседателя правительства Чеченская республика 29,9; 70,2; 97,8 1478,0; 660,0; 410,0; 600,0; 301,0; 400,0 (все у ребенка) 120,0 (в пользовании) 43 — Вячеслав Аленьков зампредседателя правительства Сахалинская область 89,4 38,2 100,8 650,0 (у супруги) 70,2 (у супруги) 44 — Сергей Ващенко зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Кемеровская область 113,1 (1/3); 61,7 (1/3) 44,0 (1/4); 113,1 (1/3 у ребенка) 655,0; 498,0 (у супруги) садовый дом 90,7 гараж 23,3; машиноместа 16,0; 16,0 (оба у супруги) 45 21 Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 48,5; 42,9 62,1; 42,7 85,0; 44,4 19,9; 40,2 (у супруги) 46 23 Александр Руппель замгубернатора Краснодарский край 79,0 1202,0 (в пользовании); 1615,0 (по 1/4 у 2 детей) 133,5; 92,0 (оба — по 1/4 у 2 детей) нежилые помещения 58,4; 40,6 47 24 Дмитрий Диденко директор департамента цифрового развития Костромская область 84,0 700,0 106,0 гараж 18,0, баня 54,0 48 — Артем Никитин зампредседателя правительства Рязанская область 1187,0 182,4 49 25 Евгений Полуянов министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовская область 60,2 (общая совместная) 572,0 (1/ 2) 240,0 (1/2) 50 45 Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 55,7 (1/3) 92,2; 64,1 (у ребенка) 73,1 51 — Юрий Петухов первый замгубернатора Новосибирская область 55,6 118,4 (2/3 у супруги, 1/3 у ребенка) 140,6 52 — Рустем Хаматвалиев замминистра цифрового развития и государственного управления Республика Башкортостан 1500,0 169,8 53 27 Игорь Фетисов министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинская область 50,6; 118,6 54 — Сергей Говоров первый зампредседателя правительства Кабардино-Балкарская республика 64,1 1794,0 102,5 55 28 Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 29,8 432,0 (1/2); 601,0 1/2 в 263,1 56 — Станислав Логинов (3) директор департамента информатизации Тюменская область 79,8 75,0 199,1 (у супруги) 57 — Андрей Блощинский замгубернатора Ненецкий АО 63,8; 90,7 65,3 нежилое помещение 20,9 58 — Константин Оболтин (4) директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 76,8 76,8 81,3 машиноместо 13,3 (у супруги) 59 — Андрей Белозерцев зампредседателя правительства Магаданская область 65,1 87,5 78,2; 43,0 (у ребенка) гаражи 48,4; 21,2; 48,4 (все у супруги) 60 — Роман Ядыкин первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханская область 149,2 61 — Виталий Тушинов замгубернатора Вологодская область 600,0; 1500,0 (в пользовании); 28,0 (в пользовании, под гаражом) 149,0 (1/4; по 1/4 у супруги и у 2 детей) гараж 28,8 (в пользовании) 62 — Степан Воронцов зампредседателя правительства Республика Марий Эл 64 1109,0 (у супруги); 20,0 82,0 (у супруги) гараж 34,6 (у супруги ) 63 31 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская республика 84,4 (общая совместная) 60,6 (по 1/2 у супруги и ребенка) 1810,0 кладовая 11,0 (110/2255) 64 — Дмитрий Краснов зампредседателя кабинета министров Республика Чувашия 142,3 машиноместо 16,2 65 — Руслан Ситников первый зампредседателя правительства Иркутская область 94,3 (1/2); 48,9; 45,7 94,3; 106,9 1000,0; 1000,0 нежилые помещения 18,2; 3,6 66 37 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 59,8 (1/2 у супруги; 1/2 у ребенка) 2969,0; 1300,0; 18,0 78,9 гараж 16,3 67 32 Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 69,4; 69,1 (совместные) 600,0 (в пользовании) 132,2 (в пользовании) машиноместо 13,3 68 — Наталья Никольская замруководителя администрации, начальник управления информатизации и защитыинформации Республика Карелия 98,5; 35,1 629,0 25,0 (нежилой) гараж 35,4 69 35 Дмитрий Разумовский замгубернатора, министр цифрового развития Калужская область 111,0 65,3 (1/3) 500,0 70 Владимир Трегуб (5) министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 60,6 (1/2 у ребенка) 15000,0; 1407,0 (у супруги) 102,0 (у супруги) нежилое помещение 5,0; 32,5 (в пользовании у супруги) 71 36 Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 131,0 300,0 (в пользовании) 72 13 Айрат Хайруллин министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан 61,4 53,0 790,0 (долевая); 1027,0; 1008,0 65,4 (долевая) 73 — Наталия Катина зампредседателя правительства Самарская область 35,9 68,9 1407,0; 1769,0 90,3 74 — Владимир Реунов (6) зампредседателя правительства Брянская область 42,4 (1/3) 111,8 47,1 18,3 (в пользовании) гараж 18,3; машиноместо 14,4 (у супруги) 75 53 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 74,8 /(2/3 у супруги, 1/3 у ребенка); 33,3 626,0 (аренда) 17,5 садовый 76 38 Дмитрий Мироненко министр цифрового развития и связи Магаданская область 46,7; 68,1; 51,7 (1/6) 1536,0 (1/6); 1190,0 (гаражный) нежилое помещение 4,7; гараж 47,9; эл.щитовая 13,9 (479/9277) 77 39 Андрей Артемов член правительства, руководитель департамента ИТ Орловская область 53,4 (1/3); 91,7 68,3 (1/5) 65,2 (в пользовании супруги) 78 — Петр Шиловских министр информационного развития и связи Пермский край 74,0 685,0 (у супруги); 1365,0 (в пользовании) 123,0 (дача в пользовании) 79 40 Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 67,5 51,7 80 41 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 75,5 и 41,2 (1/2) 724,0 (1/3); 1144,0 (у супруги) 1/3 в 62,9 (в собственности супруги) машиноместа 23,8; 16,9 (у супруги) 81 42 Евгений Дейкин начальник департамента цифровой трансформации Томская область 70,4 (1/4); 32,0; 12,5 70,4 (1/4, по 1/4 у 2 детей) 65,0 (супруга) 1500,0 (1/2) гараж 18,0; нежилые помещения 75,0; 210,0 (оба в пользовании супруги) 82 Сергей Цукарь министр цифрового развития и связи Новосибирская область 65,8 (1/6); 80,3 47,2 (1|2) 29,0 83 44 Черников Алексей зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 75,1 37,5 238,8 гараж 25,0 (в пользовании) 84 — Очир Шургучеев первый зампредседателя правительства Республика Калмыкия 600,0 (1/2 и 1/2 у супруги) 112,5 (1/2 и 1/2 у супруги) 85 — Иван Шубин руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москва 73,8; 38,0 86 — Евгений Чекин председатель правительства Камчатский край 79,1 (общая долевая) 30,9 51,8 87 — Дмитрий Ионин замгубернатора Свердловская область 109,6 87,0; 66,3 (у супруги) 88 — Владимир Старков (7) и.о. министра цифрового развития и связи Саратовская область 82,6; 65,9 (1/5); 65,9 (1/5 у ребенка) 89 — Станислав Казарин вице-губернатор Санкт-Петербург 76,9 (1/5) 76,9 (1/5 у супруги, по 1/5 у 2 детей) 56,2 19,0; 19,3 56,3 (3/4 у супруги) гаражи 17,3; 17,4 90 — Артем Безруков замминистра информационных технологий и связи Нижегородская область 70,8 (1/2) 70,8 (1/2) 1199,0; 453,0 29,4 баня 62,4 91 — Владимир Разумков председатель правительства Ульяновская область 45,0; 54,8 43,4 91,0 92 — Павел Матюхин зампредседателя правительства Амурская область 67,1 63,3 (1/2 у ребенка) 53,4 в пользовании 93 — Андрей Сытник председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 52,3 94 49 Денис Земнухов министр цифрового развития и связи Амурская область 29,5 (1/2); 47,6 29,5 (1/2); 79,9 (1/4) 20,0; 1000,0 (1/2 и 1/2 у супруги) гараж 15,8 95 — Артем Хохлов замгубернатора Ростовская область 92,1 37,1 96 — Юлия Смирнова председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 90,2 53,7; 114,9 97 — Виктор Иконников зампредседателя правительства Архангельская область 88,8 37,8; 56,4 (у ребенка) 1215,0 (в пользовании у ребенка) 98 — Юрий Гамзатов министр цифрового развития Республика Дагестан 86,9 300,0 (у супруги) 99 30 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 46,7; 35,7 46,7 (2/24 у двух детей) 61,8 гараж 22,5 100 Аяс Бартан (8) министр цифрового развития Республика Тыва 647,0 82,7 101 33 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 59,7; 68,8 (1/3) 588,0; 720,0 хозяйственное строение 10,0; гараж 23,0 (у супруги); участок 23,0 (у супруги в аренде) 102 54 Илья Золотухин (9) министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 81,3 129,6; 30,5 нежилые помещения 149,5; 39,3; 48,6; 50,1; 56,4; 56,3; 39,7; 43,1; 57,6; 48,4; 33,1; 37,3; 103,8; 14,7; 68,1; 52,8; 16,3; 951,4 (у супруги) 103 — Людмила Дмитриева первый зампредседателя правительства Ивановская область 40,3; 47,0; 55,0 (у супруга) 104 61 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 78,1 (1/3) 634,0 (1/3); 1073,0 53,4 105 — Артем Верховцев зампредседателя правительства Воронежская область 58,3 (общая совместная) 63,0 (1/3) 117,3 Дача 60,0 (в пользовании) 106 55 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 78,0 (по 1/2 у детей) 104,6 1161,0 (в пользовании) 180,6 в пользовании гараж 29,8; нежилое помещение 51,8 (у супруги) 107 — Оксана Крутько замгубернатора Курская область 28,8 89,2 (у ребенка) 2000,0 (у супруга); 1000,0 (в пользовании) 48,0 (у супруга) 108 57 Алексей Костин первый зампредседателя правительства Пензенская область 76,5 (1/5) 76,5 (7/10 у супруги, 1/10 у ребенка) 109 — Галина Соколова зампредседателя правительства Еврейская АО 44,6; 30,4 120,0 (в пользовании) 110 — Алексей Филиппов и.о. директора департамента информатизации и связи Ярославская область 74,7 (общая совместная) 59,6 гараж 18,0 111 58 Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 74,6 44,7; 80,1 112 — Владимир Карпунин замминистра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородская область 33,9; 79,1 (1/4) 79,1 (1/4) 113 59 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 73,1 81,4 гараж 31,7 113 — Рамазан Абдуллаев первый замминистра Республика Дагестан 73,1 144,0 (в пользовании) 115 — Валерий Андронов заместитель руководителя по цифровому развитию Республика Бурятия 42,5 66,4 1036,0, 22,0 (все у супруги) 30,4 (у супруги) гараж 20,3 (у супруги); гараж 28,0 (в пользовании) 116 60 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республика Саха 72,5 (общая совместная) 1300,0 (общая совместная) 117 — Сергей Гордеев (10) исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальский край 71,3 (общая совместная) 65,0 118 — Оксана Куташи замгубернатора Курганская область 69,2 38,2 (гостиничный номер) гараж 19,3; нежилые помещения: 6,4; 13,8 119 — Надежда Куртяник (11) министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 68,8 120 — Александра Никипелова замгубернатора, министр цифрового развития Мурманская область 64,6 47,1 121 — Роман Тришин замминистра цифрового развития Калужская область 30,7 2000,0 (1/2 у супруги) 66,4 (1/2 у супруги) 122 63 Гульжан Фахрутдинова директор департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 62,4 гараж 16,1 (у супруги) 123 65 Алексей Гусев министр цифрового развития и связи края Хабаровский край 61,2 гараж 17,4 124 — Александр Никитин первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края Хабаровский край 60,1 104,0 125 — Владимир Лойчиц замминистра цифрового развития и связи Иркутская область 59,9 (1/2) 59,9 (1/2) 734,0 126 — Мария Литовко замгубернатора Севастополь 58,7 64,0; 32,7 2500,0; 10122,0 127 — Александр Ремига врио первого заместителя губернатора Владимирская область 58,4 74,4 367,0 (у супруги) нежилое помещение 914,9 (у супруги) 128 Олег Князев (12) Вице-губернатор Астраханская область 57,4 337,0 129 83 Егор Поляков замгубернатора Нижегородская область 54,6 (1/3) 38 100,0; 78,0; 54,6; 120,0 (у супруги) 130 Нинель Салагаева замгубернатора Псковская область 56,0 121,1 131 67 Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 47,3 2000,0 (в пользовании) 132 75 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 45,2 56,8; 58,5 (у супруги и детей) 600,0; 670,0 (у супруги) 133 68 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 45,0 134 — Станислав Шульцев зампредседателя правительства Новгородская область 42,3 45,0; 107,0 83,0 в пользовании супруги 135 73 Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область 80,0 (1/2 у ребенка) 80,0; 80,0 1500,0 340,0 136 69 Виталий Рахманов врио начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковская область 40,0 1500,0; 1390,0 (в пользовании) 90,7 (в пользовании супруги) 137 — Константин Сунцов первый зампредседателя правительства Удмуртская Республика 38,0 (апартаменты) 188,7; 59,8 помещения 83,0; 226,0, машиноместо 26,7 138 70 Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 34,3 30,8 280,0 (в пользовании) нежилое помещение 75,9 139 — Вадим Соколов первый замгубернатора - руководитель администрации губернатора и правительства Орловская область 65,0 (1/2) 65,0 34,5 гараж 32,0 140 — Евгений Иванов первый замминистра Калининградская область 60,7 (1/2) 41,5, 81,1 гараж 22,5 (1/2) 141 71 Эдуард Лысенко министр правительства, руководитель департамента ИТ Москва 55,0 (1/2) 37,9; 175,0 142 72 Геннадий Разумикин министр цифрового развития государственного управления Республика Башкортостан 44,3 (1/2) 150,0 (у ребенка) 143 81 Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея 52,1 507,0 гараж 22,0 144 — Александр Зотов (13) председатель комитета цифрового развития и связи Курская область 79,6 85,3 145 85 Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 193,0 нежилое помещение 47,0 146 — Дмитрий Курдюмов первый зампредседателя правительства области Кировская область 103,2 гараж 22,3 (у супруги) 147 — Андрей Ключенко (14) министр цифрового развития и связи Омская область 51,0 под гараж 23,7 (в пользовании) 20,4 Источник: CNews Analytics, 2022 (1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании

(2) — с февраля 2022 г. назначена вице-губернатором Московской области

(3) — занимает должность с июня 2022 г., ранее — замдиректора

(4) — на должности с марта 2022 г., ранее, с августа 2021 г,. и.о. руководителя ведомства

(5) — занимает пост с апреля 2022 г., ранее — с ноября 2019 г. по апрель 2022 г. — глава администрации Советского района республики Крым

(6) — занимал пост до конца июля 2022 г.

(7) — занимает пост с октября 2022 г., ранее — первый заместитель министра цифрового развития и связи

(8) — назначен на должность в октябре 2021 г.

(9) — занимал должность до конца сентября 2022 г.

(10) — занимал с февраля 2021 г. по июль 2022 г.

(11) — на этом посту с конца ноября 2021 г., ранее — замминистра

(12) — назначен в конце июля 2021 г., ранее — зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании

(13) — работал на этой должности с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.

(14) — занимает должность с октября 2022г., ранее, с июня 2021 г., — первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития



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