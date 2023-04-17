Масложировой бизнес «Русагро» оптимизировал логистику с помощью «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» создала для «Русагро масло» комплексную систему из трех продуктов, которая помогает компании оптимизировать логистику сельскохозяйственного сырья в сезон урожая. Среднее время выгрузки уменьшилось на 15%, стоимость наемного транспорта сократилась почти на 10%, а общая экономия на транспортных расходах по одной культуре составила 6,2 млн руб., несмотря на рост цен на топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

ГК «Русагро» — вертикально-интегрированный агрохолдинг. Поставляет продукцию в 80 регионов России и более чем в 60 стран мира. Бизнесу такого масштаба важна операционная эффективность каждого процесса. Для ее достижения компания реализует план цифровой трансформации и развития ИТ-систем, частью которого стал комплексный проект автоматизации логистики.

Ранее в сезон сбора урожая подсолнечника перед элеваторами и заводами «Русагро масло» скапливались очереди грузовиков с сырьем. Время простоя машин могло доходить до трех суток, компания тратила средства на его оплату, а длительное ожидание вызывало недовольство поставщиков. Чтобы выстроить оптимальный процесс взаимодействия с сельхозпроизводителями и повысить прозрачность перевозок сырья, компания обратилась к специалистам по логистике и дизайну цепей поставок «Корус консалтинг».

Эксперты проанализировали имеющиеся в «Русагро масло» исторические данные: пропускную способность объектов, емкость, постоянные и переменные затраты на перевалку, стоимость перевозки в зависимости от километража, а также текущие процессы в компании. Специалисты погрузились в ландшафт используемых в компании систем и определили необходимые в проекте интеграции. Все это позволило разработать концепт целевого решения, сформулировать требования к платформе и спланировать работы.

В основе бизнес-архитектуры автоматизации логистики лежат три продукта. Программное обеспечение Llamasoft Supply Chain Guru получает информацию о прогнозных объемах приемки семечки и затратах, рассчитывает оптимальную загрузку и с учетом расположения заводов и элеваторов распределяет весь объем поставок на разные объекты. Кроме того, с использованием LLamasoft рассчитывается их пропускная способность на ближайшее время. Система управления двором (YMS), разработанная специалистами «Корус консалтинг» специально для «Русагро масло», формирует расписание выгрузки на заводах холдинга, координирует приемку машин и вызывает водителей. За управление транспортом отвечает TMS Logijet: она строит маршруты и отслеживает местонахождение каждой машины, а также передает сведения о перевозках, для которых планируется привлекать сторонний автотранспорт, на биржу и получает результаты торгов. Все эти решения интегрированы с уже используемыми в компании системами.

Благодаря связке из 10 систем, три из которых внедрялись в ходе проекта, сотрудникам «Русагро масло» всегда доступна информация о том, сколько машин в пути, сколько ждут разгрузки, а сколько уже находятся на территории производства.

Чтобы клиент мог оперативно отслеживать результат, а также был уверен в сроках сдачи новой системы — к урожаю подсолнечника, — проект выполнялся по методологии Agile. Сначала был создан макет, затем MVP (минимально жизнеспособный продукт) и далее регулярно выдавались промежуточные решения с доработками. Результаты всех итераций проверялись на специальном наборе тестовых данных — так все участники проекта могли сразу оценить конкретные функциональные блоки. Решение было готово к самому началу сезона сбора урожая.

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

Система доказала свою эффективность. «Русагро» планирует масштабировать ее на другие виды сырья и в дальнейшем дорабатывать для полной автоматизации процессов, связанных с регистрацией транспорта и управлением логистикой на территории объектов.

«Это первый в России комплексный проект по автоматизации логистики, который объединил 10 систем предприятия. Благодаря взаимосвязанной работе отдельных инструментов, компания получает четкую информацию о загруженности заводов, логистических затратах — и может выстроить процессы максимально эффективно. Мы рады, что стали партнером «Русагро» по масштабной трансформации и смогли создать решение, которое не только обеспечивает полную прозрачность логистики, но и может быть тиражировано далее на других объектах производства», — отметили представители ГК «Корус консалтинг».

ИТ-бизнес-партнер масложирового бизнес-направления «Русагро» Константин Волошин: «Русагро» - признанный лидер агропромышленного комплекса России. Занимать ведущие позиции компании помогает в том числе изучение и внедрение лучших практик, которые применяются в смежных отраслях. Традиционно самыми совершенными логистическими сетями обладают крупнейшие компании из сферы ритейла. С помощью экспертов «Корус консалтинг» мы полностью адаптировали эти наработки под наш комплекс элеваторного хранения и задачи взаимодействия с поставщиками сырья. Партнеры сразу поняли нашу идею и то, какой результат мы ожидаем от внедрения проекта. И теперь даже в пиковый сезон приема урожая все наши машины и элеваторы работают точно по графику, без простоев. Залогом эффективности продукта, получившегося на выходе, стал симбиоз нашего глубокого знания специфики своей отрасли и экспертизы ГК «Корус консалтинг» в выстраивании оптимальных цепей поставок. Нашим опытом уже заинтересовались другие бизнес-направления группы «Русагро».

***

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.