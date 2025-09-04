Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184292
ИКТ 14327
Организации 11122
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79185
География 2968
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Шарафутдинов Андрей


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шарафутдинов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 355 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3488 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12655 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12208 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11799 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
Немкин Антон 45 1
Гринин Сергей 1 1
Путин Владимир 3314 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 55 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 13 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2900 1
Евразия - Евразийский континент 625 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 803 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
Энергетика - Energy - Energetically 5437 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 197 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще