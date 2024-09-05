ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики»

Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ); ГК Key Point – региональной сетью дата-центров; и ГК Softline – поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающим комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Соглашение предусматривает создание сети масштабируемых модульных центров обработки данных (МЦОД), полностью оснащенных ИТ-инфраструктурой, в регионах ДФО и Сибири. Объединение компетенций и возможностей ГК Key Point и ГК Softline при поддержке КРДВ поможет увеличить объемы оказываемых услуг и сервисов в регионах. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Создание модульных ЦОД и развертывание ИТ-инфраструктуры планируется в Республиках Якутии и Бурятии; Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях; Сахалинской, Амурской и Магаданской областях; в Чукотском автономном округе. Клиентами новой сети станут производственные, добывающие и перерабатывающие предприятия, государственные предприятия, Минцифры, Управления автомобильных дорог, региональные МИАЦ и коммерческие заказчики.

Проект позволит ускорить развертывание качественной ИТ-инфраструктуры для реализации ИТ-сервисов, востребованных жителями и предприятиями регионов. Совместная инициатива компаний также предусматривает предоставление уникальных преференций, действующих на территории ДФО, благодаря которым создание цифровой инфраструктуры будет проходить с опережением спроса.

«Для нас очень важно, что лидеры отрасли, каждый в своем сегменте, объединяют усилия для создания востребованного и более доступного на рынке продукта. Сегодня перед страной стоит большое количество задач, которое превышает имеющиеся возможности взятых в отдельности игроков рынка. Но благодаря подобным ресурсным кооперациям появляется возможность реализовать эти задачи гораздо быстрее и качественнее. Мы уверены, что наша совместная работа принесет пользу Дальневосточному региону, местным предприятиям и жителям», – сказал основатель ГК Key Point Евгений Вирцер.

«Данная совместная инициатива, поддержанная «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики», представляет большую ценность как для ГК Softline, так и для нашего партнера ГК Key Point. Мы планируем объединить компетенции и ресурсы наших компаний для того, чтобы развернуть ИТ-инфраструктуру в регионах ДФО и Сибири быстро и качественно. У ГК Softline есть все возможности для этого: признанное лидерство на рынке, успешное облачное направление бизнеса, производство собственного аппаратного обеспечения. Все это позволит создать благоприятные условия для запуска крупных региональных ИТ-проектов, а также для комфортного и безопасного переноса на отечественное программное обеспечение ИТ-сервисов компаний и предприятий ДФО и Сибири. Уверен, что реализация столь масштабного проекта усилит связанность регионов и будет способствовать их социально-экономическому развитию», – сказал Владимир Ример, директор по развитию бизнеса в ДФО ГК Softline.

«Развитие цифровой инфраструктуры Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации является важным шагом в обеспечении социально-экономического развития регионов. ГК Key Point успешно реализует на территории Дальнего Востока два инвестиционных проекта, один из которых уже осуществляет операционную деятельность. Меры поддержки, предоставляемые государством, стимулируют развитие и позволяют компаниям масштабироваться в преференциальных режимах Дальнего Востока и Арктики. Налоговые льготы и административные преференции территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны России, комплексное сопровождение со стороны КРДВ создают одни из самых комфортных условий в стране для бизнеса, в том числе для ускоренного создания ЦОДов», – сказал заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.